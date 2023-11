Erfahrungsaustausch, Netzwerk, Synergien – das stand im Fokus des ersten ERFA Forums für die Partner von GARANT Bad + Haus. Am 17. November versammelte der SHK-Verband die Mitglieder aller ERFA Gruppen in Gütersloh für einen übergreifenden Austausch in gemein­sa­men Gesprächsrunden und Vorträgen.

Das Format dient als Plattform für den gruppenübergreifenden Austausch, wie GARANT Geschäftsführer Meinolf Buschmann erklärt: „In unseren Spezialverbänden Küche, Wohnen und Schlafen können wir bereits auf zwei sehr erfolgreiche Ausgaben des ERFA Forums zurückblicken. Darum war für uns klar, dass wir unseren Fachhandwerkern und -händlern aus dem SHK-Bereich ebenfalls die Möglichkeit zum Austausch und Networking in der großen Runde geben wollen. Denn von den persönlichen Verbindungen und dem Wissenstransfer, der bei einem solchen Format stattfindet, können alle Beteiligten profitieren.“ Über 50 Mitglieder von GARANT Bad + Haus folgten der Einladung nach Gütersloh.

Um den Austausch und Wissenstransfer weiter anzuregen, führte der Verband die teilnehmenden SHK-Spezialisten mit Branchen-Experten zusammen, die Impulse und praxisrelevante Tipps für den Unternehmensalltag der Teilnehmer mitbrachten. So stellte der Referent Martin Gaedt in seinem Vortrag zur 4-Tage-Woche Ideen für alternative Arbeitskonzepte vor. Der Autor und Keynote-Speaker brachte dazu Praxisbeispiele aus dem Handwerk ein, die zeigten, wie eine Umstrukturierung des Arbeitsalltag nicht nur zu mehr Lebensqualität der Angestellten führt, sondern auch die Produktivität, den Umsatz und die Zahl der Bewerbungen steigert. Die lebhafte Diskussion zu dem Thema wurde unter anderem aus den Reihen der Teilnehmenden bereichert, die erzählten, wie im eigenen Betrieb die 4-Tage-Woche und andere Maßnahmen, sich als Arbeitgeber besonders attraktiv zu machen, bereits umgesetzt werden.

Auch zum Thema Social Media waren kompetente Experten vor Ort. Deniz Akpinar von fach.digital stellte in seinem Vortrag „Social Media – Mein Auftritt bei Instagram, Facebook und zukünftigen Social Media Kanälen“ die Möglichkeiten und Chancen vor, die eine professionelle Nutzung digitaler Kanäle mit sich bringt. Passend dazu referierten Erik Zimmermann und Sebastian Fix von Tool Box in ihrem Vortrag „Wichtigkeit der Unternehmens-Webseite als Grundlage für Social Media“ über die Bedeutung des Unternehmens-Auftritts im Netz für das Recruiting.

Die Premiere des Bad + Haus ERFA Forums diente gleichzeitig als Auftakt für die Bad + Haus Connect 2023. Die Lieferanten- und Dienstleistermesse fand am darauffolgenden Tag im A2 Forum in Rheda-Wiedenbrück statt. Die Möglichkeit zur Vernetzung und Austausch im Vorfeld der Messe kam bei den Partnern des SHK-Verbands gut an. Thomas Gerbing, Inhaber von Gerbing Bad Atelier in Ansbach, lobt die gelungene Erstausgabe des ERFA Forums: „Die Veranstaltung war sehr gut organisiert, mit absolut interessanten Referenten und Themen.“ Marcel Rehermann (Konrad Peters Nachf. GmbH in Bad Lippspringe) schließt sich dem positiven Feedback an: „Es war sehr interessant, die Zusammensetzung, Entstehung und Schwerpunkte der einzelnen ERFA Gruppen kennenzulernen. Endlich hat man auch mal Gesichter zu den Erzählungen!“ Nicht nur Mitglieder bestehender ERFA Gruppen nahmen an der Veranstaltung teil, sondern auch Interessenten. So erklärt Tim Zelter (Zelter Heizung & Sanitär in Solingen): „Für mich war es eine sehr interessante Veranstaltung. Es ist schön zu sehen, wie die Vernetzung untereinander über die Jahre gewachsen ist. Und der Vortrag über die 4-Tage-Woche hat mich dazu bewegt noch mal mit meinen Mitarbeitern zu sprechen, ob das bei uns ein Thema sein könnte.“

Auch Meinolf Buschmann zieht ein positives Fazit nach dem ersten ERFA Forum für Bad + Haus: „Unsere SHK-Fachhandwerker und -händler haben die Möglichkeit für den übergreifenden Austausch wirklich gut genutzt und uns mit ihrem Feedback bestätigt, dass wir hier einen Bedarf gedeckt haben. Darum wird es bestimmt eine Wiederholung des Formats geben. Im Frühjahr finden wie gewohnt die ERFA-Tagungen in den üblichen Kleingruppen statt – der Rahmen für vertrauliche Themen bleibt in jedem Fall bestehen.“