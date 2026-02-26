26.02.2026  Pressemeldung Alle News von GARANT

GARANT Bad + Haus bietet 2026 erneut Fachseminare zur präventiven Badplanung an – inklusive optionaler TÜV-Zertifizierung für SHK-Handwerker.

Fit für barrierefreie Badplanung

Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie veranstaltet GARANT Bad + Haus ein zweitägiges Seminar, das SHK-Fachhandwerker gezielt für die Beratung, Planung und Umsetzung barrierefreier Badezimmer qualifiziert.

Im Fokus steht die Zielgruppe 50+, die bereit ist, in zukunftssichere, komfortable und pflegegerechte Bäder zu investieren. Das Seminar vermittelt praxisnahes Know-how, damit SHK-Betriebe ihre Kunden ganzheitlich beraten, Bedarfe analysieren und Lösungen anbieten können, die ein selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglichen.

Für das Jahr 2026 gibt es zwei Seminar-Termine zur Auswahl:
28.–29. April in Rheda-Wiedenbrück
27.–28. Oktober (Veranstaltungsort wird noch final bekannt gegeben)

Das Seminar richtet sich an alle Interessenten, Mitglieder der GARANT Gruppe profitieren jedoch von einem Vorteilspreis.

Ergänzend zur Präsenzveranstaltung können Teilnehmende eine Online-Prüfung zur TÜV-Zertifizierung ablegen. Diese bestätigt die erworbene Fachkompetenz und stärkt das Vertrauen der Endkunden.

Details und Anmeldung zum Seminar unter  partner.garant-gruppe.de/alle-verbandsleistungen-auf-einen-blick/das-barrierefreie-komfortbad/#komfortbad

GARANT Marketing GmbH
GARANT Marketing GmbH
BAD + HAUS
Hauptstraße 143
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland
Telefon:  05242 - 409-165
www.garant-gruppe.de/unsere-verbaende/bad-haus/
