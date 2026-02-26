Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie veranstaltet GARANT Bad + Haus ein zweitägiges Seminar, das SHK-Fachhandwerker gezielt für die Beratung, Planung und Umsetzung barrierefreier Badezimmer qualifiziert.

Im Fokus steht die Zielgruppe 50+, die bereit ist, in zukunftssichere, komfortable und pflegegerechte Bäder zu investieren. Das Seminar vermittelt praxisnahes Know-how, damit SHK-Betriebe ihre Kunden ganzheitlich beraten, Bedarfe analysieren und Lösungen anbieten können, die ein selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglichen.

Für das Jahr 2026 gibt es zwei Seminar-Termine zur Auswahl:

• 28.–29. April in Rheda-Wiedenbrück

• 27.–28. Oktober (Veranstaltungsort wird noch final bekannt gegeben)

Das Seminar richtet sich an alle Interessenten, Mitglieder der GARANT Gruppe profitieren jedoch von einem Vorteilspreis.

Ergänzend zur Präsenzveranstaltung können Teilnehmende eine Online-Prüfung zur TÜV-Zertifizierung ablegen. Diese bestätigt die erworbene Fachkompetenz und stärkt das Vertrauen der Endkunden.

Details und Anmeldung zum Seminar unter partner.garant-gruppe.de/alle-verbandsleistungen-auf-einen-blick/das-barrierefreie-komfortbad/#komfortbad