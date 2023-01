Der Blick auf den Kalender von GARANT Spezialverband Bad + Haus zeigt: 2022 war ein Jahr, in dem das Angebot an Events und persönlichen Zusammentreffen mit den angeschlossenen Fachhändlern und Fachhandwerksbetrieben intensiviert wurde. GARANT Geschäftsführer Meinolf Buschmann wirft einen Blick zurück auf ein bewegtes Jahr.

„Ob bei Branchenmessen, ERFA-Veranstaltungen oder mit unserem Seminarangebot – in diesem Jahr haben wir nach- und aufgeholt, was wir an persönlichem Miteinander mit unseren Partnern aufgrund der Beschränkungen während der Pandemie versäumt haben“, erklärt Meinolf Buschmann. „Wir konnten damit etliche Highlights für unsere Partner aus Fachhandwerk, -handel und Industrie schaffen!“ Bei den Veranstaltungen stünde der persönliche Austausch im Vordergrund, so Buschmann weiter: „Uns war es jetzt ein Anliegen, Kontakte zu pflegen, Präsenz zu zeigen und endlich wieder in den direkten Austausch mit unseren Mitgliedern zu kommen.“

Ein zentrales Event dafür war die ZEV-Messe der gemeinsamen Einkaufsgesellschaft von GARANT Bad + Haus und der SHK eG. Als Kulisse für die Branchenmesse diente das Güterhafen-Areal der Hamburger Speicherstadt. Auf ca. 6.000 Quadratmetern trafen im rustikalen Ambiente des „Schuppen 52“ insgesamt rund 70 Aussteller und über 700 Messebesucher zusammen. In entspanntem Rahmen konnten Messebesucher Produktneuheiten und Dienstleistungen entdecken. Ein inhaltlicher Schwerpunkt war dabei die Verknüpfung von Herstellern und Badplanung, unter anderem durch die B2C-Initiative „Badträume.de“ von GARANT Bad + Haus. Unter dem Titel „Auf den Spuren der Personalkrise“ konnte außerdem eine Podiumsdiskussion mit Moderatorin Dr. Ines Marbach die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln. Eine gemeinsame Abendveranstaltung beider Verbände rundete das Messeerlebnis ab. Für beste Unterhaltung und eine lockere Atmosphäre war dank Kochshow mit Szenekoch Sebastian Libbert, Live-Musik und DJ gesorgt.

Eingeleitet wurde die Branchenmesse bereits am Vortag mit einer exklusiven Veranstaltung für die über 100 teilnehmenden Bad + Haus Partner. Im View Eleven, ebenfalls in der Hamburger Speicherstadt, traf man sich zu einem ebenso geselligen wie informativen Tag. Nach einem strategischen Blick auf die weitere Markt- und Branchenentwicklung, ERFA-Aktivitäten und Neuigkeiten aus dem Lieferanten­management hielt Keynote Speaker Arno Kloep (Querschiesser) in seiner ganz besonderen Art einen Vortrag darüber, wie Händler und Hersteller die Pandemie für ein Aufweichen der Branchenspielregeln nutzen. Im Anschluss zeigte Robotic-Experte Rainer Becker, welche möglichen Einsatzfelder es für künstliche Intelligenz und Roboter-Technologie gibt und inwiefern dies Prozesse vereinfachen und die Arbeitsqualität verbessern kann. Mit einem gemeinsamen Essen ließ man den Partnerabend dann ausklingen.

Keynote Speaker Arno Kloep (li.) und Robotic-Experte Rainer Becker (re.) wussten auf der Bad + Haus Auftaktveranstaltung ihr Publikum zu fesseln.

Auch auf dem Branchentreff Direkt in Dortmund war GARANT Bad + Haus mit einem eigenen Stand vor Ort, um das Portfolio an Dienstleistungen vorzustellen. Zu der Netzwerkveranstaltung kamen Handwerksbetriebe, Hersteller und Dienstleister aus den Bereichen Bad und Heizung zusammen, davon rund 40 Aussteller, die ihre Produkte und Services in der Messe Dortmund präsentierten.

Ein weiteres Highlight des Verbands war die Studienreise nach Schweden, wie Meinolf Buschmann betont: „Im Juni waren wir mit zehn Partnerbetrieben in Tranas, um das Werk der Marke Buderus (Bosch Thermotechnik) zu besuchen – eines der größten Wärmepumpen-Werke in Europa. Neben einer Werksbesichtigung und dem Austausch über Heizmarkt, Förderung und Verkaufsstrategien standen natürlich auch einige regionale Highlights auf der Tagesordnung“, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu. „Eine Führung durch Göteborg inklusive Hafenrundfahrt und ein kleiner Einblick in die Geschichte und Tradition Schwedens durften selbstverständlich nicht fehlen.“

Die Gelegenheit zu intensivem Austausch bot sich auch in den insgesamt neun ERFA-Veranstaltungen, der Spezialverband für seine Mitglieder organisierte. Dazu gehörten etwa das Lieferanten-Speeddating in Iserlohn, bei dem sich sieben Vertragslieferanten aus dem Portfolio in jeweils 30 Minuten vorstellen konnten, die Werksbesichtigung bei Duravit in Hornberg für die „Unternehmerinnen im Handwerk“-ERFA Gruppe, oder auch die Studienfahrt nach Berlin mit der ERFA Next Generation, um über Klimakrise und Energieeffizienz mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zu sprechen. Auch für die gemeinschaftlichen Freizeitaktivitäten war gesorgt: Von der Nachtwächterwanderung durch Dresden über Escape Room und Bier-Cocktail Kurs bis zu Adventure Soccer Golf kam der Spaß bei den gemeinsamen ERFA-Veranstaltungen nicht zu kurz.

Um dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken, bot der Verband seinen Partnerbetrieben mit dem Quereinsteigerprogramm „Badberater:in“ die Gelegenheit zur Weiterbildung. In insgesamt fünf praxisbezogenen Modulen, die vor Ort bei den Vertragslieferanten Hansgrohe, HSK, Duravit, Laguna und TECE stattfanden, bildeten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fort. Das Seminar, das auch 2023 wieder angeboten wird (Interessierte können sich noch bis Ende Februar anmelden), stellt die gestalterische Badplanung, den Verkauf und die Projektbegleitung in den Mittelpunkt.

„Hinter uns liegt ein intensives Jahr, in dem wir mit vielen Events den Rahmen geschaffen haben, tolle Gespräche mit unseren Partnern zu führen und in den persönlichen Austausch zu kommen“, resümiert Meinolf Buschmann und ergänzt: „Dabei ist uns eine ausgewogene Mischung wichtig: Wir wollen unsere Partner informieren und wichtiges Know-how für den Unternehmensalltag vermitteln, aber das persönliche Miteinander und die gemeinsamen Erlebnisse spielen eine ebenso große Rolle. Unser Verband steht für eine starke, aktive Gemeinschaft auf Augenhöhe – und genau das konnten wir in diesem Jahr endlich wieder so richtig unter Beweis stellen.“