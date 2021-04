Die GARANT Bad + Haus Akademie bietet passgenaue Online-Schulungen, um die persönlichen Fähigkeiten der Teilnehmer zu erweitern!

Unsere aktuellen Angebote für das SHK-Handwerk und den SHK-Fachhandel:

Dienstag, 04.05.2021

Grundlagen der Badplanung

Die Fähigkeit, Bäder so zu planen, dass die Kundenwünsche erkannt und auch praktisch umgesetzt werden können, gehört zu den Kernkompetenzen eines Badverkäufers.

In dieser Online-Schulung werden die Grundlagen erklärt, die von der Bedarfsanalyse über die Bestandsaufnahme bis zur fertigen Badplanung führen.

Donnerstag, 20.05.2021

Designtraining kompakt

In diesem Training werden die Grundlagen für ein Designverständnis und den Umgang mit Kunden gelegt. Wie kann Design helfen, hochwertig zu verkaufen? Welche Beispiele für gutes und schlechtes Design gibt es? Welche Farbtrends gibt es aktuell? Wie entwickelt sich die Kundenstruktur in den nächsten Jahren und wie kann Design-Know-how für ein erfolgreiches Unternehmen genutzt werden?

Mittwoch, 09.06.2021

Das 3x3 der Lichtplanung - kompakt

Auf die Planung kommt es an. Neben der verkäuferischen Leistung ist der fachliche Umgang mit dem Raum, dem Lebensraum Bad, ein elementarer Erfolgsfaktor. Besonders das Thema Licht hat in den letzten Jahren an großer Bedeutung gewonnen. Doch was muss bei der Lichtplanung beachtet werden? Wie kann die Lichtplanung einfach in die Badplanung integriert werden?

Diese Online-Schulung vermittelt einen ersten Einblick in die Kunst der Lichtplanung im Bad.

