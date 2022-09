Wenn ein Anbieter eines Wassermanagement-Systems für innovative Höchstleistung steht, dann auf jeden Fall Schell: Denn das Wassermanagement-System SWS des Olper Unternehmens ist ganzheitlich angelegt. Durch zahlreiche Neuerungen bietet SWS sämtliche Elemente, die für ein hygienesicheres, effizientes Trinkwassermanagement in halböffentlichen, öffentlichen und gewerblichen Gebäuden wichtig sind. Dabei übernimmt das innovative System zentrale Aufgaben: Es unterstützt den Erhalt der Trinkwasserhygiene und vermittelt dem Gebäudebetreiber durch hohe Transparenz Erkenntnisse, um Ressourcen zu schonen, die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen sowie Betriebs- und Wartungsaufgaben zu erleichtern.

Durch die Vernetzung von Schell Armaturen per Funk und/oder Kabel, ist SWS flexibel einsetzbar. Es eignet sich somit für Neubauten, aber auch für Bestandsimmobilien. Kostenintensive, hygienebedingte Sanierungen lassen sich durch den Einsatz des SWS in vielen Fällen vermeiden.

Für sein Wassermanagement-System stellt Schell eine umfassende Auswahl elektronischer Armaturen zur Verfügung. In den letzten zwei Jahren hat Schell sein Portfolio vernetzbarer Armaturen um innovative Produkte erweitert. Mit SMART.SWS wurde zudem ein Online-Service geschaffen, der SWS ergänzt und ein ortsunabhängiges Wassermanagement ermöglicht.



Vernetzte Armaturen sind aktueller Stand der Technik

Das intelligente Wassermanagement-System SWS vernetzt pro Server bis zu 64 Teilnehmer an Waschtischen, Küchenspülen und Ausgussbecken, Duschen, WCs und Urinalen. Zum Baukastensystem neu dazugekommen sind die Küchenarmatur Grandis E, das WC-Spülkasten-Modul Montus Flow und das WC-Spülkasten-Modul Montus Flow H. Letzteres ist die ideale Lösung für meist seltener frequentierte barrierefreie WCs. So sind Armaturen an allen wesentlichen Entnahmestellen über das Wassermanagement-System SWS vernetzbar. Dadurch ergeben sich bewährte Vorteile bei Steuerung und Überwachung der Trinkwasser-Installation. Bei ganzheitlicher Verwendung von Schell Armaturen und Wassermanagement-System SWS können alle relevanten Entnahmestellen automatisiert gespült werden. So bleibt keine Chance für zu lange Stagnation und damit für kritische Konzentrationen gefährlicher Bakterien, wie zum Beispiel Legionellen.



Schlüssel zu Trinkwasserhygiene und Effizienz

SWS steuert nach Programmierung automatisiert Stagnationsspülungen und dokumentiert den hygienischen Stand der Trinkwasser-Installation. Dank Temperatursensoren kann auch die Wassertemperatur überwacht werden. Stagnationsspülungen können folglich zeit- oder temperaturgesteuert erfolgen. Es liefert Betreibern darüber hinaus wichtige Informationen zu weiteren Betriebsparametern, wie beispielsweise Nutzungsfrequenzen und -dauer einzelner Armaturen, Sensor-Reichweiten, Wasserlaufzeiten und -nachlaufzeiten oder Störmeldungen. Optimierungen dienen dem Erhalt der Trinkwassergüte, der Steigerung des Nutzungskomforts und bieten die Möglichkeit, ein Maximum an Wasser und Energie einzusparen. So lässt sich für den Betrieb einer Immobilie oft ein erheblicher Mehrwert generieren.

Weitere Vorteile innerhalb des Wassermanagement-Systems SWS bringen integrierbare Leckageschutz-Armaturen, die die Wasserzufuhr für das gesamte Gebäude oder Teilbereiche absperren. Damit kann dafür gesorgt werden, dass beispielsweise nachts bei Nicht-Anwesenheit von Personen die Wasserzufuhr geschlossen ist und so bei Rohrbrüchen keine größeren Schäden entstehen können.



Wassermanagement global im Blick

Besonders praktisch, effizient und wirtschaftlich: der SWS Fernzugriff. Immer und überall die Daten von Liegenschaften, einzelnen Gebäuden und Sanitärräumen bis hin zu jeder einzelnen vernetzten Armatur verfügbar zu haben, trägt in vielen Situationen dazu bei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Über SMART.SWS, den Cloud-Service von Schell, können Betreiber, Facility Manager und Fachkräfte die aktuellen Daten aus ihren SWS Anlagen an jedem Ort der Welt mit Internet-Zugang abrufen und Anpassungen vornehmen.



Trinkwasserhygiene über alle relevanten Entnahmestellen

Mit dem Schell Wassermanagement-System SWS sind automatisierte Stagnationsspülungen über alle wesentlichen Entnahmestellen in (halb-)öffentlichen Gebäuden durchführbar – mit der Küchenarmatur Grandis E sowie dem WC-Spülkasten-Modul Montus Flow H auch in Küchen und barrierefreien WCs. Als innovative Ergänzung macht der Online-Service SMART.SWS Wassermanagement per Fernzugriff besonders komfortabel.