Pressemeldung

Ob kosmopolitisch, urban, komfortabel oder klassisch - moderne Wohnkonzepte haben eines gemeinsam: Sie sollen durchdacht und funktional sein, dabei aber auch eine angenehme Atmosphäre für die Bewohner bieten. Während kosmopolitische Architektur auf ausgefallene und geometrische Formen mit zurückhaltenden Farben setzt, spielen beim urbanen Wohnen natürliche Materialien und fließende Formen eine große Rolle. Die persönliche Note und der Wohlfühlfaktor sind für den Wohnstil „Komfort“ besonders wichtig. Dagegen setzt klassische Wohnatmosphäre auf Robustheit und Langlebigkeit mit zeitloser Eleganz.

Um hier ein harmonisches Gesamtkonzept zu schaffen, das sich nahtlos auf Sanitärräume und Küchen erstreckt, bietet GROHE attraktive Komplettlösungen für die Wohnungswirtschaft - von Armaturen für Bad und Küche über Duschsysteme bis hin zu Keramiken wie WCs oder Waschtische und Accessoires. Die Anfang 2022 erschienene aktualisierte Ausgabe der Broschüre „Sanitärplanung in der Wohnungswirtschaft“ liefert frische Inspiration und wurde um neue Produktlinien ergänzt. Neben technischen und funktionalen Details gibt die Broschüre auch Einblicke in die verschiedenen GROHE Nachhaltigkeitsinitiativen.

Design trifft auf Funktionalität - die neue GROHE Allure Linie

Die neue GROHE Allure Produktlinie überzeugt mit ihrer formvollendeten Eleganz. Durch ihren schlanken Auslauf und ihre geometrischen Formen passt sie perfekt zum Konzept kosmopolitischen Wohnens. Verschiedene Farben, Größen und Ausführungen sowie neue Eigenschaften lassen die Serie auch höchsten Ansprüchen an Gestaltung und Funktionalität gerecht werden.

Mehr Komfort für ein entspanntes Duscherlebnis

Für ein verbessertes Duscherlebnis bietet GROHTHERM 500 die Vorteile eines Thermostats zum Preis eines Einhandmischers: Die gewünschte Wassertemperatur ist in Sekundenschnelle erreicht und wird konstant gehalten. Vermieter ermöglichen ihren Bewohnern so mehr Komfort bei einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis in gewohnter GROHE Qualität.

Vielfältiges Küchenportfolio

Auch das GROHE Küchenportfolio wird dem hohen Anspruch an Qualität und Design mühelos gerecht. Neben Armaturen, Spülen und Accessoires setzt die Premium-Marke unter anderem mit ihren nachhaltigen Wassersystemen neue Standards. GROHE Blue und GROHE Red liefern gefiltertes Trinkwasser in den Varianten Still, Medium oder Sprudelnd beziehungsweise kochend heiß direkt aus der attraktiven Küchenarmatur.

Nachhaltigkeit als ganzheitliches Konzept

GROHE setzt sich seit mehr als 20 Jahren für nachhaltiges Handeln ein. Dazu verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz - von der Umstellung auf klimaneutrale Prozesse bis hin zu wassersparenden Technologien in den Produkten selbst. So tragen bereits vier Produkte ein Cradle to Cradle®-Siegel. Schon beim Entwurf wird hierbei darauf geachtet, dass die Bestandteile beispielswiese einer Armatur am Ende des Lebenszyklus für die Herstellung neuer Produkte erneut verwendet werden können.

Wohngebäude werden darüber hinaus immer öfter nach Standards für nachhaltiges Bauen bewertet, wie beispielsweise LEED- oder DGNB-Zertifizierungen. Bauträger, die GROHE Produkte einsetzen, können bei dieser Analyse wertvolle Punkte sammeln. Beim Einsatz von Waschtischarmaturen mit GROHE EcoJoy Technologie ist eine Durchflussreduzierung vom Referenzwert für den privaten Bereich von 8,3 Litern pro Minute auf 5,7 Liter pro Minute möglich. Das ergibt eine Wasserersparnis von etwa 30 Prozent und würde dem Gebäude in diesem Bereich beispielsweise zwei bis drei Punkte bei der LEED-Zertifizierung einbringen. So können nachhaltige Lösungen im Sanitärbereich dazu beitragen, die Gesamtbewertung für ein Gebäude zu erhöhen.

Die neue Broschüre „Sanitärplanung in der Wohnungswirtschaft“ steht unter folgendem Link zum kostenlosen Download bereit: www.grohe.de/de de/grohe-professional/project-business/grohe Objektreportagen/

Weitere Informationen zum GROHE Objektbereich unter: www.grohe-objekt.de.