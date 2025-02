Gampper auf der ISH 2025: Halle 9.1, Stand E 32

Der pfälzische Regelungsspezialist Gampper, Mitglied der Afriso-Gruppe, präsentiert auf der ISH in Frankfurt a.M. sein breites Portfolio an Armaturen zum Regeln von Wassermengen in Heizungs-, Klima- und Kälteanlagen. Im Fokus steht das „SmartModul“, ein neues, komplett vormontiertes und platzsparendes Schnellmontage-Set für den 6-Wege Regelkugelhahn der iQ-Serie in DN 15. (Halle 9.1, Stand E 32)

Für den Anschluss der iQ-Regelarmaturen an den Vor- und Rücklauf zum Heizen bzw. Kühlen hat Gampper pünktlich zur Messe ein komplett vormontiertes Set entwickelt, mit dem alle Anschlüsse in einer Montage-Ebene liegen. Mit einer Einbauhöhe von 140 mm sind die iQ-Ventile ab sofort deutlich platzsparender, schneller und planungssicherer in Heiz- und Kühldecken installiert. Das kompakte Schnellmontage-Set passt mit 460 mm Länge und 405 mm Breite ideal für Projekte mit begrenztem Platzangebot, wie z. B. bei niedrigen Deckenhöhen.

Komplett vorkonfektioniert für Anschluss an Vor- und Rücklauf

Das „SmartModul“ besteht aus zwei Montageschienen, die mit nur vier Schrauben an der Decke befestigt werden. Auf den Montageschienen sind vorkonfektionierte, nahtlose Edelstahlrohre mit Anschlussverschraubungen befestigt. An ihnen werden die anlagen- und verbrauchsseitigen Rohrleitungen auf gleicher Ebene angeschlossen. Verschiedene Absperr- und Entleer-Sets wie Absperrkugelhähne mit und ohne Entleerung sowie Rücklaufverschraubungen komplettieren das Set.

Platzsparend: niedrige Einbauhöhe von 140 mm

So ist z.B. der 6 Wege Regelkugelhahn „SmartKombi iQ“ komplett vorverrohrt für den Vor- und Rücklauf zum Heizen/ Kühlen als auch für den Vor- und Rücklauf der Klimadecke ausgestattet – und dass alles in einer flachen Ebene. Dadurch beträgt die Einbauhöhe für das kompakte Set nur 140 mm: ein großer Vorteil, gerade bei niedrigen Deckenhöhen.

Minutenschnell und korrekt angeschlossen

Neben der Platzeinsparung hilft das vorkonfektionierte Set dabei, Zeit bei der Installation zu sparen: Dank der durchdachten Vormontage des kompletten Rohrsystems auf einer Montageschiene benötigten Installateure jetzt lediglich vier Schrauben, um das „SmartModul“ inklusive Armatur an der Decke zu befestigen. Aufwendige Anpassungen der Verrohrung an die örtlichen Bedingungen vor Ort gehören damit der Vergangenheit an. Damit beim Anschluss keine Verwechslungen auftreten können, sind die Rohrklemmen am Modul farblich eindeutig gekennzeichnet.

Vorteil für Planer

Fachplaner können mit dem neuen „SmartModul“ vorteilhafter planen, da es sich mit seiner zuverlässigen Einbaugeometrie einfach und zuverlässig im Grundriss einplanen lässt. Planer können damit sicher auf die gewerkeübergreifend funktionierenden Regelventile zurückgreifen:

6-Wegeventil SmartKombi-iQ: Intelligenz in der Regelungstechnik

Im Mittelpunkt der Innovation steht der „SmartKombi-iQ“, ein elektronisch druckunabhängiger 6-Wege-Regelkugelhahn mit hochpräziser Ultraschall-Durchflussmessung zur Regelung von Heiz- und Kälteverbrauchern in 4-Leitersystemen. Über BACnet MS/TP und Modbus RTU ist er busfähig, während digitale Eingänge Taupunktfühler, Fensterschalter oder CO₂-Sensoren unterstützen. Die Inbetriebnahme, Steuerung und Parametrierung erfolgt unkompliziert über die kostenlose App „DXLink“ (für iOS und Android).

Ideen zur intelligenten Regelung auf der ISH erleben

Auf der ISH in Frankfurt präsentiert der Regelungsspezialist viele weitere Ideen für eine einfache, gewerkeübergreifende Projektentwicklung und Planung – zu erleben in Halle 9.1., Stand E 32.

Weitere Informationen zum iQ-Regelkreis:

Bei dem patentgeschützten Verfahren wird eine Ultraschall-Messeinheit mit einem Regelventil gekoppelt. Die Messeinheit erfasst in Echtzeit den Durchfluss und veranlasst über eine Elektronik das Regelventil zum Nachregeln. Die Ansteuerung und Bedienung erfolgt analog oder digital von der Gebäudeautomation über Busschnittstellen oder die eigene Bluetooth App „dxLINK21“. So können über 50 Parameter – etwa die aktuelle Wassermenge – abgerufen und eingestellt werden, Regelsignale sichtbar gemacht und viele Servicefunktionen initialisiert werden.

Die Gampper 2- und 3-Wege- sowie 6-Wege (Change-Over) Regelarmaturen für einen elektronisch autonomen Abgleich der Baureihe „iQ“ werden zur Regelung von Heiz- und Kühldecken installiert.

Weitere Informationen unter: www.gampper.de