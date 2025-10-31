Für eine praktische, zuverlässige und normgerechte Gasabsperrung ist TECO die richtige Wahl.

Das DVGW-zertifizierte italienische Unternehmen ist seit über 35 Jahren ein fester Bezugspunkt in der Gasbranche.

Vielleicht ist Ihnen der Name TECO noch nicht vertraut, aber wenn Sie mit Gasanlagen arbeiten, hatten Sie sehr wahrscheinlich bereits Kontakt mit unseren Produkten: lösungsorientierte Komponenten, die zertifizierte Sicherheit, schnelle Montage und langfristige Zuverlässigkeit bieten.

Entdecken wir nun gemeinsam die G6-Kugelhähne für Einrohr-Gaszähler.

Für maximale Sicherheit entwickelt

Die G6-Kugelhähne sind nach DIN EN 331 und DIN 3376-2 zertifiziert und erfüllen, wie das gesamte TECO-Sortiment, selbstverständlich die Anforderungen des DVGW.

Der Hebel mit abschließbarer Öffnung schützt zuverlässig vor unbeabsichtigten oder unbefugten Betätigungen.

Für noch mehr Sicherheit sind die G6-Kugelhähne mit den integrierbaren Sicherheitseinrichtungen FIREBAG ® und GST ® erhältlich:

FIREBAG® : ethermische Sicherung, die den Gasfluss im Brandfall bei 100 °C automatisch unterbricht;

: ethermische Sicherung, die den Gasfluss im Brandfall bei 100 °C automatisch unterbricht; GST®: Strömungsbegrenzung, die bei Rohrbrüchen oder Trennungen den Gasfluss sofort stoppt.

Zwei Ausführungen für jede Einbausituation

Um unterschiedlichen Anlagenanforderungen gerecht zu werden, ist die G6-Baureihe in zwei Varianten verfügbar:

Gerade Ausführung mit Gegenhalter aus verzinktem Stahl;

mit Gegenhalter aus verzinktem Stahl; Winkel-Ausführung.

Die G6-Kugelhähne von TECO eignen sich für Anlagen mit Methan, Propan, Butan sowie für Systeme, die bis zu 100% Wasserstoff getestet und gemäß EN 437 und DVGW G260 zertifiziert sind: eine bereits heute betriebsbereite Lösung für die zukünftigen Entwicklungen im Gassektor.

Eine maßgeschneiderte Lösung für Profis

Robuste Konstruktion, einfache Installation und vollständige Normkonformität machen die G6-Kugelhähne zur sicheren und professionellen Wahl für jede Gasanlage.

Möchten Sie mehr über die G6-Baureihe und die TECO- Sicherheitslösungen für Gasanlagen erfahren?

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne persönlich!