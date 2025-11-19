Wenn es um die Gasabsperrung geht, ist Sicherheit immer ein grundlegender Aspekt.

Seit über 35 Jahren steht TECO für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit bei der Herstellung von Kugelhähnen für Gasanlagen.

Das Unternehmen war eines der ersten in Italien, das die DVGW-Zertifizierung für die gesamte Gasproduktlinie erhielt, ein Garant für die Einhaltung der strengsten europäischen Standards.

G2-Kugelhähne: sichere Absperrung für Gasgeräte

Die G2-Kugelhähne sind DVGW-zertifiziert und entsprechen den Normen EN 437 und DVGW G260. Sie sind geeignet für Erdgas, Butan, Propan sowie für Anlagen mit Wasserstoff bis zu 100%.

Integrierte Sicherheit serienmäßig

FIREBAG® : thermische Sicherheitseinrichtung, die den Gasfluss im Brandfall (bei 100 °C) automatisch unterbricht, um eine Sättigung der Räume und das Risiko von Explosionen zu verhindern.

: thermische Sicherheitseinrichtung, die den Gasfluss im Brandfall (bei 100 °C) automatisch unterbricht, um eine Sättigung der Räume und das Risiko von Explosionen zu verhindern. Tecoblock-Griff: verhindert versehentliche Öffnungen und erhöht den Schutz im Betrieb.

Versionen und Größen

Verfügbar in gerader oder winkliger Ausführung , um sich den Anforderungen der Anlage anzupassen.

, um sich den Anforderungen der Anlage anzupassen. Abmessungen: DN15, DN20, DN25.

Die Wahl von TECO bedeutet, sich auf sichere, zertifizierte und funktionale Lösungen für die Gasverteilung zu verlassen. Jeder Kugelhahn vereint die Erfahrung und das Know-how, das TECO täglich an diejenigen weitergibt, die im Feld arbeiten.

Möchten Sie mehr Informationen über G2 und die anderen Gaslösungen von TECO? Kontaktieren Sie uns: Unser Team steht Ihnen zur Verfügung.