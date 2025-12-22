Für die Witterungsführung wurde die bisherige Heizkurve um ein breiteres Temperaturspektrum erweitert, das für Heiz-, Kühl- und kombinierte Systeme verwendet werden kann. Die 5-Punkt-Kurve lässt sich jetzt für Außentemperaturen von -60 bis +60 Grad konfigurieren, die Eingabe erfolgt per Feldbus oder mit der Grundfos GO App. Die Erweiterung ermöglicht eine präzisere, effizientere Regelung des Kühlbetriebs sowie höheren Nutzerkomfort durch eine konstante Innentemperatur sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb.

Mit der Funktionserweiterung stellt die Mixit jetzt auch zusätzliche Datenpunkte für die Feldbus-Anbindung (BACnet, Modbus) zur Verfügung, unter anderem zu Durchfluss (Kvs-Wert), Temperaturrückführung und Temperaturkurve. Als weitere Neuerung lässt sich die Sollwertquelle jetzt getrennt für Heiz- und Kühlsysteme angeben, die Auswahl erfolgt ebenfalls über die Grundfos GO App.

Die Erweiterungen stehen ab sofort über die aktuelle Software zur Verfügung. Vorhandene Mixit-Regeleinheiten können mit der Grundfos GO App auf den neuesten Stand gebracht werden.

Software-basierte Funktionserweiterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Mixit-Konzepts, bei dem Grundfos auch Rückmeldungen von Planern und Installateuren berücksichtigt. Zuletzt hatte der Hersteller die Lösung um eine Sollwert-Funktion erweitert, die erstmals eine direkte Führung des Wärme- bzw. Kälteerzeugers durch den Mischkreis ermöglicht. Mischkreise lassen sich dadurch auch ohne Leittechnik gemäß den Automatisierungs-Anforderungen von §71a Gebäude-Energiegesetz (GEG) realisieren.