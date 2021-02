Gesucht werden Profile mit tiefgehender Erfahrung in den Bereichen Kältemittelkreislauf, Produktqualität, Systemelektronik oder Test/ Validierung.

Den zukünftigen Stelleninhabern stehen alle Türen offen, unabhängig davon, ob Sie eine Funktion mit Führungsverantwortung anstreben, oder ob Sie als Mitarbeiter ein Team an Spezialisten sinnvoll mit Ihrem Know-how ergänzen möchten.

Wenn Sie die technologische Zukunft bei einem marktführenden Systemanbieter der Heiztechnikbranche aktiv mitgestalten möchten, dann eröffnen sich Ihnen hier die allerbesten Möglichkeiten.

Zusätzlich zu den hervorragenden Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten und exzellenten Sozialleistungen bietet das Unternehmen Ihnen die Option, Ihre Tätigkeit teilweise vom Home-Office aus auszuüben.

Ihr Profil:

Sie verweisen auf fundierte Erfahrung in der Entwicklung von Wärmepumpen für Wohngebäude und/oder Wärmepumpenkomponenten bzw. Modulen.

Zudem verfügen Sie über ein abgeschlossenes Ingenieurstudium in der Elektrotechnik, Versorgungstechnik, Maschinenbau, oder einem vergleichbaren Fachbereich. Ihre Persönlichkeit ist geprägt durch ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, Teamfähigkeit, Agilität und Innovationsfähigkeit.

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab.

Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.lk-personalberatung.de.



Laszlo & Kollegen Personalberatung

Herrenweise 17 B

35581 Wetzlar

Telefon: 06441 – 569 55 - 0

Mail: k.huelsmann @ lk-personalberatung.de

Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.