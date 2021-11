Pressemeldung

Daikin, weltweit führender Klimaanlagen- und Wärmepumpenhersteller, bietet mit der neuen Daikin Altherma 3 H MT eine Lösung für Häuser an, die ab den 1990er Jahren gebaut wurden. Das Marktpotenzial in diesem Bereich ist enorm, da der Bestand an Häusern dieser Klasse sehr groß ist. Die Daikin Altherma 3 H MT ist mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C bei minus 15 °C Außentemperatur die optimale Lösung für den einfachen Tausch von Gas- und Ölheizgeräten oder sonstigen Heizsystemen. Auch im Neubau ist die neue Wärmepumpe mit ihrem modernen Design die richtige Wahl für Ein- und Zweifamilienhäuser bis ca. 400 m2 (30 W/m²) sowie kleinere Mehrfamilienhäuser bis ca. 280 m2 (30 W/m²). Sie ist außerdem mit Radiatoren und Fußbodenheizung kombinierbar und bringt eine zuverlässige Heizleistung bei Außentemperaturen von bis zu minus 28 °C. Das Außengerät wird dabei durch einen umfassenden Frostschutz stets geschützt.

Smart, effizient und geräuscharm

Die in Hydrosplit-Bauweise konzipierte Wärmepumpe ist einfach und ohne Kälteschein zu installieren: Da das Kältemittel nur im Außengerät zirkuliert, sind lediglich wasserseitige Anschlüsse notwendig. Daikin erweitert mit der neuen Luft-Wasser-Wärmepumpe Altherma 3 H MT sein Portfolio der Bluevolution-Baureihe. Geräte, die dieser Reihe angehören, arbeiten mit dem klimaschonenden Kältemittel R-32. Und das sehr effizient: Die neue Wärmepumpe weist eine saisonale Effizienz von A+++ sowie einen COP bis 5,1 (7 °C / 35 °C) auf. Mit 35 dB(A) bei drei Metern Abstand und nur einem Ventilator ist sie außerdem besonders geräuscharm. Durch die Betriebsweise Heizen und Kühlen bietet die Daikin Altherma 3 H MT ganzjährigen Komfort in den Baugrößen 8, 10 und 12. Die Wärmepumpe ist mit der Invertertechnologie sowie einem patentierten High-Tech-Verdichter ausgestattet. Darüber hinaus ist sie Smart Grid-fähig, das heißt, sie speichert zum günstigen Nachtstrom-Tarif effizient thermische Energie für das Heizen und die Trinkwassererwärmung. Auch die Kombination mit einer thermischen Solaranlage ist möglich.

Verschiedene Serien für das Innengerät verfügbar

Beim Innengerät der Daikin Altherma 3 H MT stehen drei verschiedene Serien zur Auswahl: das Kombi-Standgerät der Serie ECH₂O mit integriertem Wärmespeicher für hygienisches Trinkwasser, welches offen für zusätzliche Wärmequellen ist, das Standgerät der Serie F mit integriertem Trinkwasserspeicher, das sich durch eine kleine Stellfläche und niedrige Bauhöhe auszeichnet, und das Wandgerät der Serie W. Das Wandgerät ermöglicht eine flexible Anwendung für Kaskaden oder als Hybridlösung für bestehende Heizsysteme.

Bis zu 50 % förderfähig

Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) werden bei Bestandsgebäuden Einzelmaßnahmen gefördert: Bei der Heizungsmodernisierung mit einer Wärmepumpe wie der Daikin Altherma 3 H MT sind 35 % der Kosten förderfähig Der Austausch einer Ölheizung wird mit 45 % gefördert. Zusätzlich 5 % Förderung – und somit ein Zuschuss von insgesamt 50 % – werden gewährt, wenn bei Wohngebäuden der Tausch einer Ölheizung gegen eine Wärmepumpe als Teil eines längerfristigen, individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) stattfindet. Beim Neubau ist die Förderhöhe vom Effizienzhaus-Standard abhängig: Je höher der Effizienzhaus-Standard, desto geringer ist der Energiebedarf des Gebäudes und desto höher die Förderung.

Weitere Informationen auf www.daikin.de/daikin_altherma_3_h_mt