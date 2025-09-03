Im Idealfall garantieren sie neben einem verlässlichen Duschvergnügen auch eine echte Wohlfühlatmosphäre und ein Plus an Komfort. Der Wettenberger Armaturenhersteller CONTI+ bietet seine CONPRIMUS Duschpaneele in allen RAL-Farben an. Durch die Pulverbeschichtung eröffnen sich mit den Paneelen neue Spielräume zur Gestaltung zeitgemäßer und individueller Duschräume. Hierzu Udo Hilbert, Geschäftsführer der CONTI Sanitärarmaturen GmbH: „Gerade Hotels, Spas und Thermen legen großen Wert auf ein optisch abgestimmtes Gesamtkonzept. Mit unserem Angebot können wir auch Anfragen nach individuellen Oberflächen für unsere innovativen CONPRIMUS Duschpaneele bedienen. RAL-Farben sind seit Jahrzehnten in sämtlichen Lebensbereichen präsent und setzen Farbstandards in Architektur, Design, Handwerk und Industrie.“ Mit 40 Millimetern Tiefe ist die Edelstahlhaube der CONPRIMUS zudem deutlich schlanker als vergleichbare Produkte und passt sich somit hervorragend in die unterschiedlichsten Duschräume ein.

Neuer Hygienestandard

Mit den CONPRIMUS Duschpaneelen setzt CONTI+ auch bezüglich der Hygiene neue Standards: Der elektronisch gesteuerte Thermostat ist auf Höhe des Brausekopfes platziert. Dadurch wird die bei herkömmlichen Duschsystemen vorhandene stehende Wassersäule auf nahezu null reduziert. Darüber hinaus lassen sich die Warm- und Kaltwasserstränge separat spülen, so dass eine mikrobiologische Belastung des Duschwassers fast vollständig ausgeschlossen werden kann. Auch die weiteren Funktionen überzeugen: Die elektronische Bedieneinheit E-control mit Start/Stopp-Funktion garantiert eine leichtgängige Temperatureinstellung. Über das LED-Farbspektrum rot, violett und blau wird dem Nutzer der gewählte Temperaturbereich signalisiert. Nach Ende der einstellbaren Wasserlaufzeit oder durch aktives Stoppen wird die eingestellte Temperatur für eine variierbare Zeit gehalten. Danach wechselt der Thermostat automatisch in eine ebenfalls einstellbare Basistemperatur, die werkseitig auf 38 °C definiert ist.

Die CONPRIMUS Duschpaneele sind zudem in drei verschiedenen Netz-Ausführungen verfügbar: Als Mehrfach-Installation mit Einbindung in das CNX Wassermanagement-System und damit inklusive aller Protokollfunktionen, als Einzellösung, die mit der CONTI+ Service APP steuerbar ist und als Basisversion, bei dem die zur Verfügung stehenden Funktionen direkt am Duschelement über den Piezo-Taster programmiert werden können.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.conti.plus