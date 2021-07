Pressemeldung

Einsatz in einem Holzhaus

Wie wichtig ein flexibel einzusetzendes System sein kann, zeigt ein neugebautes Wohnhaus in Landsberg am Lech. Der Bauherr wollte gänzlich auf EPS als Dämmstoff verzichten und stattdessen Wärme- und Trittschalldämmplatten aus Holzfaser einsetzen. Ein solcher Untergrund lässt sich nicht mit jedem Fußbodenheizsystem kombinieren. Zudem sollte aus wirtschaftlichen Gründen ein Klett-System anstelle eines Noppen-Systems zum Einsatz kommen. Die Wahl fiel auf die Lösung tempusFLAT KLETT.

Das nur 2 mm dünne Element aus Kunstfaser wird von der Rolle ausgelegt und ist rückseitig mit einem Kleber benetzt, der auch auf Holzfaserplatten gute Hafteigenschaften besitzt. Insgesamt kamen in dem Objekt ca. 400 m² zum Einsatz. Besonders begeistert war der Bauherr von der schnellen und einfachen Montage. Zudem wurde der nahezu verschnittfreie Einbau positiv bewertet. Das Heizungsrohr aus dem herotec-Sortiment wurde nach der Vliesverlegung im Ein-Mann-Verfahren verlegt und durch die Klettwirkung leicht am Systemelement fixiert. Dadurch ergab sich eine enorme Zeitersparnis.

Nutzung in einer Kita

Der Kreis Steinfurt erweiterte sein Kreishaus u. a. um zwei Kindertagesstätten. Um Platz für diverse Leitungen zu schaffen, setzten die zuständigen Planer Hohlbodenelemente ein. Im Kita-Bereich wurde zudem eine Fußbodenheizung eingeplant. Auch hier fiel die Wahl, aufgrund seiner Eigenschaften, auf das herotec-System tempusFLAT KLETT. Eine Haftung auf der Gipsfaseroberfläche des Hohlbodens war kein Problem.

Doch nicht nur an dieser Stelle hatte sich die Lösung zu beweisen. Durch die hohe Frequenz an Handwerkern musste das System auch den rauen Baustellenbedingungen standhalten, was ebenfalls keine Hürde darstellte. Die rund 3.000 m tempus-AL-Rohre in der Dimension 16x2 mm lagen bis zur Einbringung des Fließestrichs sauber verlegt und sicher fixiert – wie am Tag der Installation. Aufgrund der positiven Erfahrungen, die die Baubeteiligten mit dem System gemacht haben, sollen auch zukünftige Vorhaben damit ausgeführt werden.

