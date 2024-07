Gemeinsam mit dem Berliner Startup Galvany Tactics, das sich auf die Implementierung und Entwicklung innovativer Heiztechnik spezialisiert hat, wurde der gemeinsame Kooperations-Vertrag in der BFV-Zentrale in München unterzeichnet. Die Vereinbarung markiert den Beginn einer umfassenden Zusammenarbeit zwischen den drei Partnern mit dem Ziel, den Markt für nachhaltige Heizsysteme im Süden Deutschlands zu bedienen und gleichzeitig nachhaltige Vereinsstrukturen auf lokaler Ebene zu fördern.

Mit insgesamt über 1,6 Millionen Mitgliedern und über 4.500 Vereinen ist der Bayerische Fußball-Verband (BFV) der größte DFB-Landesverband. Auch hier wird seit einiger Zeit darüber nachgedacht, wie man das Vereinsleben nachhaltiger gestalten kann – vom energieeffizienten Betrieb der Sportstätte bis zur nachhaltigen Beschaffung von Ausrüstung und Geräten für die Vereinsanlage. Die Kooperation beinhaltet die ebenso enge wie fachliche Begleitung interessierter Vereine hin zu einer energie-effizienten Heizungsanlage. Als Premiumpartner des BFV sowie exklusiver Wärmepumpen-Partner bieten die Experten von Galvany und Panasonic unter anderem auch Seminare und Informationsveranstaltungen zur Installation von Wärmepumpen in Theorie und Praxis sowie zum Thema Fördergelder für die energetische Sanierung von Vereinsheimen an.

„Nachhaltigkeit heißt für uns nicht nur nachhaltige Heiz- und Kühlsysteme zu etablieren, sondern auch lokale Strukturen wie Vereine direkt vor Ort zu stärken“, erklärt Clemens Petzold, Marketingleiter DACH, die Motivation von Panasonic. „Daher freuen wir uns, gemeinsam mit dem BFV und Galvany zahlreiche Sanierungsprojekte in Vereinsheimen umzusetzen.“

Fußball ist nach wie vor die beliebteste Sportart in Deutschland und hat durch eine große Mitgliederbasis und eine starke Fangemeinde auch direkte Auswirkungen auf den ökologischen Fußabdruck sowohl einzelner Vereine als auch ganzer Regionen. „Mit Panasonic Heating and Cooling Solutions und Galvany hat der BFV zwei Partner gewonnen, die für innovative und umweltfreundliche Technologien stehen. Durch die Partnerschaft und die große Expertise der Profis von Panasonic und Galvany Tactics wollen wir unsere Vereine auf dem Weg zu noch mehr Nachhaltigkeit eng begleiten – zudem streben wir es als Verband an, Projekte zu realisieren, von denen unsere Klubs profitieren werden“, sagt BFV-Präsident Christoph Kern.

Die Partnerschaft bietet zahlreichen Amateurvereinen in Bayern nun die Chance, mit Hilfe der Experten von Panasonic und Galvany einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. „Attraktive Fördermöglichkeiten für große Investitionen helfen den Vereinen enorm. Hierfür haben wir Lösungsansätze entwickelt: Mit unseren digitalen Prozessen ermöglichen wir es Vereinen in kürzester Zeit Fördergelder für ihre Projekte zu beantragen“, freut sich Raik Belka, Gründer und CEO von Galvany, über die Partnerschaft. Als Hersteller mit 60 Jahren Erfahrung wird Panasonic hierfür die Spitzentechnologie im Bereich Wärmepumpen bereitstellen und Galvany für die optimale Implementierung und Umsetzung der Projekte in den Vereinen sorgen.