Als verlässlicher Partner des Handwerks engagiert sich GROHE unter anderem bei den Themen Weiterbildung und Nachwuchssicherung. Daher bietet die Marke ein umfangreiches Seminarangebot, das ganz auf die verschiedenen Zielgruppen zugeschnitten ist - von Installateuren, Auszubildenden in Sanitärbetrieben über Architekten sowie Fachplaner bis hin zu Dozenten und Berufschullehrern. Die praxisnahen Inhalte unterstützen die Fachpartner bei der täglichen Arbeit.

Alle Seminare werden von GROHE Experten wie Heiko Middendorf, Leiter Training Central Europe, geleitet. Die erfahrenen Trainer wissen, worauf es im Arbeitsalltag ihrer Fachpartner ankommt.

Präsenz- und Onlineseminare

Welche Besonderheiten im Bereich der Trinkwasserhygiene sind zu beachten? Wie lassen sich auch in kleinen Bädern kreative Design-Ideen verwirklichen? Was sind aktuelle Megatrends im Bad? Teilnehmer können sich auf vielfältige Themen freuen - sowohl online als auch persönlich vor Ort. Die digitalen Seminare bieten volle Flexibilität und werden aus der GROHE Digitalwerkstatt gestreamt. Die Präsenz-Seminare finden unter anderem an den GROHE Standorten in Hemer und Lahr, aber auch in Berlin und Thun in der Schweiz statt.

Ganz neu im Programm ist der GROHE Sanitär-Techniker. Neben den Grundlagen der Armaturentechnik werden hier Einsatzmöglichkeiten der GROHE Sanitärwelten vermittelt. Die Inhalte richten sich sowohl an Monteure und Kundendiensttechniker als auch Auszubildende.

GROHE Dozenten-Seminare

Um die kommenden Generationen für das SHK-Handwerk zu gewinnen und bestmöglich zu fördern, bietet GROHE spezielle Online-Weiterbildungsangebote für Dozenten und Berufsschullehrer. Hier werden zum Beispiel die Grundlagen der Armaturentechnik und Produktionsprozesse behandelt. Zur optimalen Vermittlung des Wissens stellt GROHE Unterrichtsmaterial in Form von Produkten, Trainings und Präsentationen zur Verfügung.

Auswahl der aktuellen Seminare

GROHE Sanitär-Techniker

Nächste Termine: 11.10.2022 (Berlin und Lahr), 18.10.2022 (Wien) und 14.12.2022 (Hemer)

Inhalte:

Grundlagen moderner Armaturentechnik

Übersicht und Einsatzmöglichkeiten der GROHE Sanitärwelten

Spezialwissen Einhandmischer und Thermostattechnik

Universal-Unterputzkörper Rapido SmartBox

Duschsysteme im Auf- und Unterputzbereich

Hygienische Dusch-WCs inklusive Vorwandsysteme

Überzeugende Verkaufsargumente für das Kundengespräch

Werksführung Armaturenproduktion (nur in Lahr und Hemer)

Badgestaltung und perspektivisches Zeichnen

Nächste Termine: 01.12.2022 (Lahr), 11.01.2023 (Wien) und 09.05.2022 (Hemer) Inhalte:

Grundlagen der Badgestaltung

Erlernen von Konzeptionsmethoden

Ganzheitliche Raumkonzepte inkl. Farben, Materialien und Beleuchtung

Skizziertechnik für die perspektivische Darstellung

Grundausbildung für Badberatung und -Verkauf

Online: GROHE Rapido SmartBox - die universelle Unterputzlösung

Nächste Termine: 03.10.2022

Inhalte:

Planungshinweise zur GROHE Rapido SmartBox

Tipps und Kniffe zur reibungslosen Rohinstallation

Anschauliche Demonstration verschiedener Live-Installationen der Fertigmontagesets

Jeden Monat eine digitale Werksführung

Neben den Seminaren gewährt GROHE auch spannende Blicke hinter die Kulissen. Jeden ersten Donnerstag im Monat erhalten Interessierte bei einer digitalen Werksführung Hintergrundwissen zur Produktion.

Das gesamte GROHE Seminarangebot steht hier zur Verfügung. Die Broschüre steht hier als Download bereit, und hier gehts zur GROHE Digitalwerkstatt.