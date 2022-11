Für das Fachhandwerk: GROHE Rapid SLX macht Bäder zukunftssicher

Vorwandinstallationssystem GROHE Rapid SLX macht Installation und Wartung einfach und schnell • Zukunftssicher dank universeller Wasser- und Stromanschlüsse • Leicht justierbare Spülstromdrossel verhindert Überspritzen • Best of the Best 2020: Red Dot Design Award für herausragendes Produktdesign