Die Therme Lindau setzt auf Armaturen der Marke CONTI+. Im Wellnessbereich sollten besonders erfrischende und belebende Regen- und Schwallbrausen installiert werden. Hier fiel die Wahl auf CONTI+ CONFLOW Duscharmaturen mit DN20-Wasserstrecke: Dank des großen Durchflussvolumens ist das Duschvergnügen jederzeit garantiert. Verschiedene Brauseköpfe sorgen zudem für unterschiedliche Strahlarten. Foto / Copyright: Therme Lindau GmbH, Fotograf: David Matthiessen
20.08.2025  Pressemeldung Alle News von CONTI+

Für besonders große Durchflussvolumen: CONTI+ CONFLOW

DN20-Wasserstrecke von CONTI+ eignet sich perfekt für Spa- und Wellnessanlagen

In Spa- und Wellnessanlagen kommen oft großflächige Duschköpfe, Regenduschen oder Schwallbrausen zum Einsatz, die für ein angenehmes Duscherlebnis ein deutlich höheres Wasservolumen benötigen als haushaltsübliche Duschen. Damit diese Anlagen richtig funktionieren und das gewünschte Wellness-Gefühl – etwa ein gleichmäßiger, kräftiger Wasserstrahl – entsteht, braucht es Armaturen, die genügend Wasser in kurzer Zeit durchlassen können. Hier eignen sich die CONTI+ CONFLOW Duscharmaturen mit DN20-Wasserstrecke. Sie sind für den Einsatz in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen bestimmt. CONTI+ CONFLOW Duscharmaturen erlauben ein besonders großes Durchflussvolumen und garantieren damit jederzeit ein gleichbleibend großes Duschvergnügen.

Als Fertigmontageset für die elektronische UP-Duscheinrichtung ist CONTI+ CONFLOW wahlweise mit runder oder eckiger Edelstahl-Abdeckplatte erhältlich. Die Bedienung erfolgt über einen Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion. Die Wasserlaufzeit der Duschfunktion ist von drei bis maximal 180 Sekunden einstellbar. Die UP-Dusche ist mit verschiedenen Brauseköpfen von CONTI+ kombinierbar. CONTI+ CONFLOW ist ab sofort lieferbar.

Ob Batteriebetrieb, klassischer Netzanschluss oder Steuerung per CONTI+ Service APP – das Montageset ermöglicht jederzeit einen verlässlichen Duschbetrieb. In Kombination mit dem innovativen CNX Wassermanagement-System stehen zusätzliche Funktionen wie individuelle Laufzeitbegrenzung, automatische Hygienespülung und thermische Desinfektion zur Verfügung. Damit erfüllt das System zuverlässig und sicher sämtliche Anforderungen der aktuellen Trinkwasserverordnung.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstr. 98
35435 Wettenberg
Deutschland
Telefon:  +49 641 98221 0
www.conti.plus
Anzeigen
Aalberts hfc MST GmbH
G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG
KORADO, a.s.
STIEBEL ELTRON Deutschland Vertriebs GmbH
Dimplex

DESTATIS:

15.08.2025

9,4 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. Halbjahr 2025 als im Vorjahreszeitraum
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

19.08.2025

Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Juni 2025 unverändert zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.08.2025

Erwerbstätigkeit im 2. Quartal 2025 nahezu unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung