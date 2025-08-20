Die Therme Lindau setzt auf Armaturen der Marke CONTI+. Im Wellnessbereich sollten besonders erfrischende und belebende Regen- und Schwallbrausen installiert werden. Hier fiel die Wahl auf CONTI+ CONFLOW Duscharmaturen mit DN20-Wasserstrecke: Dank des großen Durchflussvolumens ist das Duschvergnügen jederzeit garantiert. Verschiedene Brauseköpfe sorgen zudem für unterschiedliche Strahlarten. Foto / Copyright: Therme Lindau GmbH, Fotograf: David Matthiessen

In Spa- und Wellnessanlagen kommen oft großflächige Duschköpfe, Regenduschen oder Schwallbrausen zum Einsatz, die für ein angenehmes Duscherlebnis ein deutlich höheres Wasservolumen benötigen als haushaltsübliche Duschen. Damit diese Anlagen richtig funktionieren und das gewünschte Wellness- Gefühl – etwa ein gleichmäßiger, kräftiger Wasserstrahl – entsteht, braucht es Armaturen, die genügend Wasser in kurzer Zeit durchlassen können. Hier eignen sich die CONTI+ CONFLOW Duscharmaturen mit DN20-Wasserstrecke. Sie sind für den Einsatz in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen bestimmt. CONTI+ CONFLOW Duscharmaturen erlauben ein besonders großes Durchflussvolumen und garantieren damit jederzeit ein gleichbleibend großes Duschvergnügen.

Als Fertigmontageset für die elektronische UP-Duscheinrichtung ist CONTI+ CONFLOW wahlweise mit runder oder eckiger Edelstahl-Abdeckplatte erhältlich. Die Bedienung erfolgt über einen Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion. Die Wasserlaufzeit der Duschfunktion ist von drei bis maximal 180 Sekunden einstellbar. Die UP-Dusche ist mit verschiedenen Brauseköpfen von CONTI+ kombinierbar. CONTI+ CONFLOW ist ab sofort lieferbar.

Ob Batteriebetrieb, klassischer Netzanschluss oder Steuerung per CONTI+ Service APP – das Montageset ermöglicht jederzeit einen verlässlichen Duschbetrieb. In Kombination mit dem innovativen CNX Wassermanagement-System stehen zusätzliche Funktionen wie individuelle Laufzeitbegrenzung, automatische Hygienespülung und thermische Desinfektion zur Verfügung. Damit erfüllt das System zuverlässig und sicher sämtliche Anforderungen der aktuellen Trinkwasserverordnung.