Pressemeldung

Die neue Lernwerkstatt von Vaillant bietet Fachhandwerkern umfängliche Lernangebote in zahlreichen unterschiedlichen Formaten an. Sie setzt sowohl auf neue, digitalisierte Lernformate als auch auf bekannte Präsenzseminare. Der Wissensbereich im FachpartnerNET auf der Vaillant Webseite bietet dem Fachhandwerk Lernmodule zu frei wählbaren Themenschwerpunkten online an. Hier finden Fachhandwerker eine breite Auswahl verschiedener Lerneinheiten und -formate, darunter interaktive E-Learn­ings, Simulationen, Videos und ein Produkt-Wiki für den schnellen Informationsbedarf. Alternativ können Präsenzeinheiten in den Praxisräumen der deutschlandweit 21 Vaillant Standorte gebucht werden. Bei diesen Trainings legt Vaillant besonderen Wert auf den Praxisbezug und die direkte Anwendung neuerworbener Kenntnisse am Produkt. Einen neuen Schwerpunkt bilden die Systemtrainings, in denen Fachpartner den Umgang mit komplexen Heizsystemen erlernen und anwenden. Sowohl die Präsenz- als auch die Online-Trainings finden in Kleingruppen statt, die den persönlichen Austausch sowie die Behandlung individueller Fragestellungen ermöglichen. Grundlagen der neuen Lernwerkstatt bilden einerseits die Trainingswünsche und -bedürfnisse des Fachhandwerks, andererseits die Erfahrungen, die Vaillant insbesondere im Pandemie-Jahr 2020 mit Online-Angeboten gesammelt hat. Das Ergebnis ist ein ausgeklügeltes Programm, das auf verschiedene Lernformen und auf unterschiedlichen Informations- und Lernbedarf ausgerichtet ist.

Betriebskostenprognose im Handumdrehen

Das neue digitale Serviceprogramm energiePROGNOSE ermöglicht Fachhandwerkern, mit wenigen Handgriffen die Betriebskosten verschiedener Heizungsanlagen zu bewerten. So können neue Anlagen mit bestehenden verglichen, aber auch Technologiealternativen einander gegenübergestellt werden. Damit bietet Vaillant dem Fachhandwerker eine im Markt einmalige Unterstützung des Beratungs- und Verkaufsprozesses. energiePROGNOSE liefert dem Fachhandwerker schnell und faktenbasiert Argumente für das Beratungsgespräch. Mit ihnen kann der Fachhandwerker seinen Kunden kompetent und überzeugend die Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme für ihre Einbausituationen aufzeigen und eine gut begründete Empfehlung aussprechen. Kunden können transparent nachvollziehen, warum sich ihre Investition lohnt. So wird der Kaufprozess im Idealfall deutlich beschleunigt. energiePROGNOSE steht im FachpartnerNET als Webanwendung zur Verfügung.