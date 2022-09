Die Marke Acquabella hat eine Reihe von Neuheiten entwickelt, die es schaffen, uns in ein Universum des Wohlbefindens zu versetzen. Arabba, die neue Textur der Textilien, ist eine klare Hommage an die Handwerkskunst und erreicht ihren maximalen Ausdruck im neuen Duschwannenmodell Tempo. Den perfekten Kontrapunkt bilden die Duschwanne Flow Zero mit hohem Durchfluss und die Mini-Waschtischplatte, ausgezeichnete Verfechter des Minimalismus.

Tradition und Design

Eine neue hochauflösende Textur wird der Acquabella-Familie hinzugefügt: die Arabba-Textur.

Arabba simuliert einen handwerklichen Stoff aus Naturfasern, der sich mit dem Steinfinish verbindet und einem Stück Platz macht, das an unsere tief verwurzelten Traditionen erinnert.

Die Arabba-Textur spiegelt perfekt die Unregelmäßigkeiten in einem handwerklichen Werk wider, die nach und nach eine Welt der Empfindungen enthüllen, die die Seele von Acquabella offenbaren. Die Marke hat es geschafft, die Tradition der Gegenwart näher zu bringen, als sie die Duschwanne Tempo Arabba konzipierte, ein Stück, das Acquabellas Leidenschaft für akribische und nonkonformistische Arbeit widerspiegelt.

Die neue Textur in Textiloptik ist perfekt auf das Tempo-Design abgestimmt. Im Gegensatz zu anderen Duschwannen fließt das Wasser bei Tempo Arabba zu den Seiten der Wanne und läuft sanft um ihren Umfang, bis es ein schmales, unauffälliges Gitter erreicht, das den Fluss mit großer Eleganz auffängt.

Die Arabba-Textur wird auch andere Acquabella-Produkte wie Paneele oder Arbeitsplatten verkleiden und so eine ganze Kollektion voller Raffinesse und gutem Geschmack schaffen, die Tradition in einen Trend verwandelt.

Die Innovation von morgen

Subtilität kennzeichnet eine weitere von Acquabellas jüngsten Kreationen. Die Duschwanne Flow Zero wird durch weiche Linien definiert, die das Wasser auf ein fast homogenes Gitter leiten, unter dem das Wasser hindurchgleitet wird. So entsteht die Form, die uns in ein Universum der Ruhe und Entspannung vom reinsten Minimalismus eintauchen lässt. Flow Zero macht seinem Namen alle Ehre, da sein unauffälliges Gitter die große Wassermenge, die auf seiner Oberfläche fließt, leicht auffängt.

Die Flow Zero Duschwanne wurde mit einer Arbeitsplatte geschaffen, die den Höhepunkt der Praktikabilität darstellt. Die neue Mini-Arbeitsplatte von Acquabella ist ein kleines Teil mit einem tiefen und breiten Soft-Touch-Waschbecken. Das Äußere ist mit der Slatestruktur verkleidet, einer eleganten Oberfläche, die das Aussehen von Schiefer getreu wiedergibt, während ein moderner, unauffälliger Handtuchhalter das Design der Mini-Arbeitsplatte vervollständigt und sie zum idealen Bestandteil jedes Badezimmers macht.

Der Wunsch, sichere, faszinierende und elegante Badezimmerumgebungen für einzigartige Erlebnisse zu schaffen, prägt die neuesten Kollektionen von Acquabella. Die Marke, die bei den wichtigsten, dem Produktdesign gewidmeten Preisverleihungen international ausgezeichnet wurde, setzt sich erneut für Innovation und Design als Antwort auf diese beispiellosen Zeiten ein.

