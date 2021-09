Pressemeldung

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 übernimmt Stephan Klosterkamp (48) bei der Primagas Energie GmbH die Aufgaben von Jobst-D. Diercks, der aus Altersgründen aus dem Unternehmen ausscheidet. Als neuer Sprecher der Geschäftsführung des Krefelder Flüssiggas-Energieversorgers wird er die Digitalisierung im Unternehmen vorantreiben und das Augenmerk auf den weiteren Ausbau der Kunden- und Serviceorientierung legen. Die Energiewende im Blick, stehen innovative Produkte wie biogenes Flüssiggas (BioLPG), das Primagas 2018 deutschlandweit als erster Anbieter verfügbar machte, sowie neue nachhaltige Energielösungen ganz oben auf seiner Agenda.

Zur Vorbereitung auf seine neue Aufgabe war Stephan Klosterkamp seit Oktober 2020 als Strategy Director bei der niederländischen SHV Energy N.V., Mitgesellschafter der Primagas neben der Krefelder Aretz Gruppe, tätig. Davor verantwortete er als Geschäftsführer das globale Aftersales-Geschäft sowie eine internationale Vertriebsregion beim Landtechnikhersteller Claas in Harsewinkel. Bevor er dort 2009 aktiv wurde, leitete der Diplom-Kaufmann verschiedene Vertriebs- und Aftersales-Funktionen in der Automobilindustrie, u.a. bei der BMW Group in München, und war als Unternehmensberater bei Roland Berger tätig. Seine über 20-jährige Erfahrung will Stephan Klosterkamp nutzen, um Primagas als nachhaltigen und verlässlichen Energieversorger weiterzuentwickeln. Jobst-D. Diercks, der das Unternehmen 22 Jahre erfolgreich geführt hat, wird der Branche als Vorsitzender des Vorstandes im Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG) weiterhin verbunden bleiben.