Pressemeldung

Die LIXIL Corporation, Hersteller von wegweisenden Wasser- und Gebäudetechnologien, gibt die Entscheidung von Thomas Fuhr, Leader Fittings, LIXIL International, bekannt, das Unternehmen Anfang Juli 2022 zu verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Gemeinsam mit dem Fittings-Führungsteam wird Bijoy Mohan, Leader LIXIL International, den Erfolg und die operative Weiterentwicklung des globalen Armaturensegments vorantreiben. Dies umfasst u. a. die Bereiche Forschung & Entwicklung, Produktion und das Supply Chain Management für das Armaturensegment weltweit, einschließlich der Marke GROHE.

„Thomas Fuhr hat bei LIXIL International eine starke Organisation für das Armaturengeschäft aufgebaut, die die Grundlage für das künftige Wachstum und die Entwicklung unserer globalen Aktivitäten bilden wird. Thomas war ein wertvolles Mitglied des globalen Management-Teams von LIXIL, und wir danken ihm für seinen bedeutenden Beitrag und seine sehr erfolgreiche Führung in den letzten zehn Jahren. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seinen zukünftigen beruflichen und persönlichen Zielen“, sagte Bijoy Mohan.

Fuhrs Fokus lag in den letzten Jahren darauf, den Führungsanspruch in puncto Innovation und Nachhaltigkeit zu sichern, neue Produktionstechnologien zu definieren und Fertigungskapazitäten zu erweitern. Meilensteine zum zukunftssicheren Ausbau der Fertigungsprozesse waren die Einführung der hochmodernen Overmolding-Technologie in Lahr und des innovativen 3D-Metalldrucks in Hemer.

Mit seinem Engagement für Nachhaltigkeit war Thomas Fuhr maßgeblich an mehreren Umweltinitiativen innerhalb des Unternehmens beteiligt. Unter seiner Führung wurden alle acht LIXIL-Armaturenwerke CO2- neutrali und dank der Initiative „Less Plastic“ ist die Marke GROHE dabei, alles unnötige Plastik in ihren Produktverpackungen zu eliminieren. Darüber hinaus wurden in Thomas Fuhrs Amtszeit vier GROHE Bestseller mit dem Cradle to Cradle Certified®-Produktstandard in Gold ausgezeichnet.

Jonas Brennwald wird das kommerzielle Geschäft in der EMENA-Region weiterhin als Leader LIXIL EMENA leiten und das erfolgreiche Wachstum des Unternehmens und der Marke GROHE vorantreiben.