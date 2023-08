LIXIL Corporation, Hersteller von richtungsweisenden Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, gibt die Entscheidung von Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA, bekannt, das Unternehmen zu verlassen.



Bijoy Mohan wird neben seiner Rolle als Leader LIXIL International gleichzeitig interimistisch die Region EMENA verantworten. Er wird weiterhin die kommerzielle Strategie des Unternehmens in der Region mit dem maßgeschneiderten Produkt- und Dienstleistungsportfolio der Marke GROHE umsetzen. Während des Übergangs wird Jonas Brennwald das Unternehmen unterstützen.



„Ich möchte Jonas Brennwald für all seine Erfolge für das Unternehmen und die Marke GROHE in den letzten 12 Jahren danken. Er war maßgeblich an der Entwicklung unserer endverbraucherorientierten Go-to-Market-Strategie beteiligt, die in unserer Branche einmalig ist und ein klares Bekenntnis an unsere Geschäftspartner darstellt.



Trotz des herausfordernden Marktumfelds, mit dem unsere gesamte Branche konfrontiert ist, sind wir zuversichtlich, dass unser differenziertes Produkt- und Serviceangebot rund um GROHE Professional, GROHE QuickFix und unsere Sub-Brand GROHE SPA unsere B2B-Partner optimal unterstützt und ein attraktives Angebot für Verbraucher darstellt“, kommentiert Bijoy Mohan, Leader LIXIL International.



„Ich freue mich besonders darauf, die in EMENA vorhandenen Kompetenzen und Fähigkeiten rund um die Marke GROHE zu nutzen. So können wir uns noch stärker auf maßgeschneiderte Ansätze konzentrieren, um mit der Marke globale Märkte gezielt zu adressieren. GROHE ist zweifellos einer der Wachstums- und Innovationsmotoren für LIXIL weltweit“, fügt Bijoy Mohan hinzu.