Links: Christian Sieg, Geschäftsführer BDR Thermea Deutschland, wird seine Rolle zum 31. Dezember 2025 aus persönlichen Gründen niederlegen. Rechts: Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 wird Erik Feijen die Position des Geschäftsführers von BDR Thermea Deutschland übernehmen. Bild: BDR Thermea Deutschland

Christian Sieg, Geschäftsführer BDR Thermea Deutschland, wird seine Rolle zum 31. Dezember 2025 aus persönlichen Gründen niederlegen. Christian Sieg war maßgeblich an der strategischen Expansion des Unternehmens in Deutschland beteiligt, steigerte die Markenbekanntheit und förderte Innovationen bei BRÖTJE, remeha und SenerTec. Das Unternehmen spricht ihm seine tiefe Wertschätzung für seine Führung und seinen Beitrag über die Jahre hinweg aus.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 wird Erik Feijen die Position des Geschäftsführers von BDR Thermea Deutschland übernehmen. Erik Feijen verfügt über mehr als 28 Jahre Erfahrung im oberen Management und auf Vorstandsebene in den Bereichen Automobil, Kunststoff, Metall und industrielle Systeme. Seine umfassende Branchenerfahrung und strategische Kompetenz sind bestens geeignet, BDR Thermea Deutschland in die nächste Phase von Wachstum und Transformation zu führen.

Die einmonatige Übergangszeit zwischen Christian Sieg und Erik Feijen wird einen reibungslosen und effektiven Wechsel gewährleisten.

BDR Thermea Group bleibt ihrem Engagement für intelligente, nachhaltige Lösungen für das Raumklima treu und blickt unter der Führung von Erik Feijen zuversichtlich auf eine erfolgreiche Zukunft.