Pressemeldung

Vor 11 Jahren holte MHK-Gründer Hans Strothoff mit Peter Tornow einen Branchenkenner ins Boot. „Er wollte eine eigenen Einkaufs- und Dienstleistungsgesellschaft für die Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik-Branche aufbauen”, erinnert sich Peter Tornow. Eigentlich hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits seinen Ruhestand geplant und sich nach mehr als 30 Jahren Tätigkeit aus der SHK-Branche verabschiedet.

„Mit seiner Kreativität, seinem Mut und der Philosophie, dass der Mensch die wichtigste Kraft des unternehmerischen Erfolgs ist, hat mich Hans Strothoff aber überzeugt, meine Pension noch ein wenig zu verschieben“, blickt Peter Tornow zurück. Und so hob die MHK Group im Frühjahr 2010 einen Verband für den SHK-Bereich aus der Taufe: interdomus Haustechnik. Das erklärte Ziel: den mittelständischen Fachhandwerksbetrieben sowohl bei Einkauf, Planung und Ausstattung von Bädern und Heizungsanlagen, als auch bei betriebswirtschaftlichen Themen zur Seite zu stehen. Das mittlerweile fünfzehnzehnköpfige Team rund um das Geschäftsführer-Duo Peter Tornow und Stefan Ehrhard unterstützt aktuell über 1.000 angeschlossene Fachbetriebe dabei, sich sichtbar von den Mitbewerbern in der Region abzuheben.

Im Frühjahr 2022 übergibt Peter Tornow nach einem guten Jahrzehnt das Ruder von interdomus Haustechnik und einem erfolgreich aufgestellten Verband an Stefan Ehrhard, der bereits seit Juli 2020 gemeinsam mit Peter Tornow die Geschäfte lenkt. „Herr Tornow wird uns auch danach verbunden bleiben und beratend zur Seite stehen“, so Stefan Ehrhard, der im Frühjahr 2018 als Leiter Vertrieb bei interdomus Haustechnik eingestiegen war und sich sukzessive die Aufgabe des Verbandes angeeignet und an der Entwicklung innovativer Lösungen und nachhaltiger Konzepten mitgearbeitet hat. Die Stelle der Vertriebsleitung übernimmt ab dem 1. Januar 2022 Mike Dautermann. Der gelernte Kaufmann ist seit 2012 bei interdomus Haustechnik und betreute als Regionalvertriebsleiter die Fachbetriebe in der Mitte des Landes.

„Stefan Ehrhard und Mike Dautermann haben den erfolgreichen Weg des Verbandes bereits in die letzten Jahre maßgeblich mitgetragen. Sie denken und leben interdomus Haustechnik und werden auch künftig Tradition und Innovation optimal verbinden“, sieht der für die Handwerksverbände im MHK Vorstand verantwortliche Vorstand Dr. Olaf Hoppelshäuser die Weichen für die Zukunft sehr gut gestellt.