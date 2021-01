Der Wärmepumpen-Hersteller Ochsner hat die Luft/Wasser Split-Wärmepumpe Air Falcon neu in den Markt eingeführt. Die Baureihe bietet innovative Technologie für energieeffiziente Einfamilienhäuser zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie löst die Air Basic-Serie ab. Die clevere Ochsner Bauweise macht eine schnelle Installation und Inbetriebnahme sowie eine platzsparende Aufstellung möglich. Ab dem zweiten Quartal 2021 bietet Ochsner die neuen Wärmepumpen auch in Kombination mit dem Multi Tower an. So kann die erforderliche Heizungs- und Warmwassertechnik auf einer minimalen Grundfläche untergebracht werden.

Bis 60 °C: für Flächenheizungen und Heizkörper geeignet

Die neue Air Falcon erzielt Vorlauftemperaturen bis 60 °C im reinen Wärmepumpenbetrieb. Damit eignet sie sich für Flächenheizungen ebenso wie für Heizkörper in Wohnhäusern mit Niedrigenergiestandard. Auch ein bivalenter Betrieb in Kombination mit anderen Wärmeerzeugern ist möglich. Die Wärmepumpe kann in den Sommermonaten auf Kühlbetrieb umgeschaltet werden. Das Außenteil mit vertikalem Lüfter besitzt einen modulierenden Verdichter, das ermöglicht eine Anpassung an den aktuellen Leistungsbedarf.

OTS: Zukunftsweisende Regeltechnik

Ein technisches Highlight der Baureihe ist die Ausstattung mit der Regeltechnologie Ochsner Tronic Smart (OTS). Die Elektronik ist eine Eigenentwicklung von Ochsner. Sie bietet vielfältige Anschluss- und Kommunikationsmöglichkeiten, zum Beispiel die Steuerung über Smartphone-App, Internetanbindung und optionale Fernwartung. Wie alle OCHSNER Heizungs-Wärmepumpen ist die Air Falcon SG ready und fertig vorbereitet für die Eigennutzung von PV-Strom.

Kompakte Abmessungen

Die neue Ochsner Air Falcon ist als Split-Gerät aufgebaut. Die Stellfläche des Innenteils liegt bei 0,27 m2. Alternativ ist das Innenteil ab dem zweiten Quartal 2021 auch mit dem Ochsner Multi Tower erhältlich, in dem die gesamte Heiztechnik auf knapp einem halben Quadratmeter Platz findet. Der Multi Tower integriert neben der Wärmepumpen-Inneneinheit einen Pufferspeicher für Heizung und Kühlung, einen emaillierten Warmwasserspeicher mit Signalanode sowie alle Hydraulikkomponenten mit Hocheffizienz-Umwälzpumpen, 3-Wege-Umschalte- und Sicherheitsventilen. So kann die gesamte Heizungs- und Warmwassertechnik platzsparend z. B. im Hauswirtschaftsraum oder Flurbereichen aufgestellt werden.

Zukunftssicheres Kältemittel

Das eingesetzte A2L-Kältemittel R32 liegt unter den künftigen gesetzlichen Vorgaben der F-Gase-Verordnung für das Global Warming Potential (GWP). Es besitzt eine hohe volumetrische Kälteleistung, die zur Effizienz der Wärmepumpe beiträgt. Die Füllmenge kann gegenüber anderen Kältemitteln reduziert werden. Dadurch verringern sich auch die Gesamtkosten der Anlage.

Mehr Infos unter www.ochsner.com