Im Rahmen der diesjährigen ARCHITECTS ́ DARLING®-Umfrage der Heinze GmbH kann sich der Premium-Beschlaghersteller FSB gleich über mehrere Auszeichnungen freuen. So geht Gold im Bereich „Beschläge“ und Silber jeweils in den Bereichen „Barrierefreiheit“ und „Beste Produkt-Innovation Ausbau“ an das Unternehmen aus Brakel.

Anders als in den Jahren zuvor, wurden neue Bewertungskriterien zu Grunde gelegt: Persönliche Beratung, Gute Erfahrung, Vertrauen in die Marke, Nachhaltigkeit und Produkt-Informationen. In der Kategorie „Beschläge“ gewann FSB in allen Kriterien mit Abstand und sicherte sich die beliebte Trophäe. In der Kategorie „Barrierefreiheit“ war das Ergebnis denkbar knapp. FSB erhielt für sein noch junges ErgoSystem den Silber-Award.