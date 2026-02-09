Auf den beiden wichtigen Branchentreffs SHK+E Essen und IFH/Intherm Nürnberg wird sich REMKO mit seinem Produktportfolio präsentieren. Vom 19. bis 22. März stellt das Unternehmen in Essen in Halle 3, Stand 3D31 aus. Einen Monat später ist REMKO vom 23. bis 26. April in Nürnberg in Halle 3A, Stand 3A.203 zu finden. Die Besucher dürfen sich auf eine Mischung von Bewährtem und Neuem freuen.

Ein Schwerpunkt liegt auf den Wärmepumpen, die mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 arbeiten. Dazu zählt unter anderem die mit dem German Design Award ausgezeichnete WKM Pro. Das Monoblock-Modell gilt als kompakte, effiziente Variante für den Außenbereich, das zudem mit dem Baukastenprinzip punktet.

Im Bereich der Klimasysteme fallen neue Deckenkassetten MVD und Wandgeräte MVW auf. Diese Innengeräte lassen sich mit dem Multi-Klimasystem MVV DC kombinieren. Gleichzeitig ist dieses Wandgerät MVW durch seine eingebaute Kondensatpumpe ein Highlight. Damit geht der Systemanbieter ganz neue Wege, was den komfortablen Betrieb angeht.

REMKO nutzt die Messen, um den persönlichen Kontakt zu Installationsbetrieben, Fachhandel und weiteren Partnern zu vertiefen. Im Dialog entstehen immer wieder innovative, flexible und zuverlässige Lösungen, ganz nach dem Leitspruch „REMKO – Mehr als Technik“.

Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.