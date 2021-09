Pressemeldung

Novelan belohnt jetzt alle fleißigen Handwerker, die im Aktionszeitraum vom 15.9 bis 15.12. 2021 LAD oder LADV Wärmepumpen von NOVELAN kaufen.

Gönnen Sie sich und/oder ihren Liebsten ein tolles, vorzeitiges Weihnachtsgeschenk!

Und so einfach geht’s: Sammeln Sie Prämienpunkte. Mit jedem Kauf im Aktionszeitraum erhalten Sie eine Prämienpunkt. Wählen Sie Ihre Wunschprämie aus. Sie können Ihre Punkte auch für mehrere Prämien verwenden. Senden Sie uns Ihren Prämienwunsch zusammen mit den Rechnungen per Mail oder in wenigen Klicks bequem im Web. Weitere Informationen finden Sie unter www.novelan.com/frueheweihnachten