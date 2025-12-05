Fröling ist einer der führenden europäischen Hersteller innovativer und umweltfreundlicher Heizsysteme (Scheitholz, Hackgut, Pellets).

Unser stetes Streben nach innovativen Lösungen für unsere Kunden wird auch durch zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen dokumentiert.

Aufgrund der starken Nachfrage für unsere Produkte und der exzellenten Zukunftsaussichten für „Erneuerbare Energien“ verstärken wir unser Team mit einer kommunikationsstarken und teamfähigen Persönlichkeit in folgender Position

Kundendienst-Techniker (m/w) für die Regionen Donaueschingen (BWB) und Reutlingen (BWB)

Ihre Aufgaben:

Inbetriebnahmen

Wartung

Störungsbehebung

Montage

Unsere Erwartungen:

Abgeschlossene Ausbildung (Elektriker/in, Heizungsbauer/in, Schlosser/in, Mechaniker/in, Schornsteinfeger/in o. Ä.), auch Quereinsteiger/innen

Hohe Serviceorientierung

Kundenfreundlichkeit und Verantwortungsbewusstsein

Selbstständiges Arbeiten

Für diese Position bieten wir Ihnen eine entsprechende Einschulung abgestimmt auf Ihren Erfahrungswert, attraktive Einkommensmöglichkeiten sowie die Vorteile und Sicherheit eines traditionsreichen Familienunternehmens.

Wenn Sie an einer Karriere in einem innovativen und erfolgreichen Unternehmen interessiert sind, richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Starttermin – bevorzugt per E-Mail – bitte an:

FRÖLING Deutschland Verwaltung GmbH.

zH Personalleiter

Messestraße 3, 94036 Passau

Tel.: +49 (0) 89 927 926-0

E-Mail: bewerbung@froeling.com

www.froeling.com