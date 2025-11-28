28.11.2025  Stellenangebot Alle News von Fröling

Fröling sucht Kundendienst-Techniker für die Region Erlangen und Fulda - Suhl

Fröling ist einer der führenden europäischen Hersteller innovativer und umweltfreundlicher Heizsysteme (Scheitholz, Hackgut, Pellets).

Unser stetes Streben nach innovativen Lösungen für unsere Kunden wird auch durch zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen dokumentiert.
Aufgrund der starken Nachfrage für unsere Produkte und der exzellenten Zukunftsaussichten für „Erneuerbare Energien“ verstärken wir unser Team mit einer kommunikationsstarken und teamfähigen Persönlichkeit in folgender Position

Kundendienst-Techniker (m/w) für die Region Erlangen und Fulda - Suhl

Ihre Aufgaben:

  • Inbetriebnahmen
  • Wartung
  • Störungsbehebung
  • Montage

Unsere Erwartungen:

  • Abgeschlossene Ausbildung (Elektriker/in, Heizungsbauer/in, Schlosser/in, Mechaniker/in, Schornsteinfeger/in o. Ä.), auch Quereinsteiger/innen
  • Hohe Serviceorientierung
  • Kundenfreundlichkeit und Verantwortungsbewusstsein
  • Selbstständiges Arbeiten

Für diese Position bieten wir Ihnen eine entsprechende Einschulung abgestimmt auf Ihren Erfahrungswert, attraktive Einkommensmöglichkeiten sowie die Vorteile und Sicherheit eines traditionsreichen Familienunternehmens.

Wenn Sie an einer Karriere in einem innovativen und erfolgreichen Unternehmen interessiert sind, richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Starttermin – bevorzugt per E-Mail – bitte an:

FRÖLING Deutschland Verwaltung GmbH.
zH Personalleiter
Messestraße 3, 94036 Passau
Tel.: +49 (0) 89 927 926-0

E-Mail: bewerbung@froeling.com
www.froeling.com

