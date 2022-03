Stellenangebot

Ihre Aufgaben:

Verkaufsberatung bei Architekten, Planern, Heizungsbauern und Endkunden

Technische Beratung

Verfolgung öffentlicher Ausschreibungen

Projektbegleitung bis zur fertigen Anlage

Unsere Erwartungen:

Technische Ausbildung

Verkaufserfahrung und Freude am Verkauf

Idealerweise bereits Tätigkeiten im Zielgruppenbereich

Hohe Einsatzbereitschaft

Wohnort idealerweise im Vertretungsgebiet

Für diese Position bieten wir Ihnen eine entsprechende Einschulung abgestimmt auf Ihren Erfahrungswert, attraktive Einkommensmöglichkeiten sowie die Vorteile und Sicherheit eines traditionsreichen Familienunternehmens.

Wenn Sie an einer Karriere in einem innovativen und erfolgreichen Unternehmen interessiert sind, richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Starttermin – bevorzugt per E-Mail – bitte an:

FRÖLING Deutschland Verwaltung GmbH.

zH Personalleiter

Messestraße 3, 94036 Passau

Tel.: +49 (0) 89 927 926-0

E-Mail: bewerbung@froeling.com

www.froeling.com