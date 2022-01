Stellenangebot

Aufgrund der starken Nachfrage für unsere Produkte und der exzellenten Zukunftsaussichten für „Erneuerbare Energien“ verstärken wir unser Team mit einer kommunikationsstarken und teamfähigen Persönlichkeit als Außendienstmitarbeiterln (m/w/d) für den Großraum Leipzig - Torgau - Freiberg - Chemnitz.

Ihre Aufgaben

Betreuung und Beratung der bestehenden Kunden (Großhandel, Heizungsbauer)

Neukundenakquisition

Unterstützende Beratungstätigkeiten für den Fachhandwerker

Ihr Profil

Erfahrung und Freude am Verkauf

Technische Ausbildung (Heizungsbaumeister oder -techniker, Dipl.-Ing. mit Fachrichtung Versorgungstechnik etc.) von Vorteil

Ein hohes Maß an Engagement und Einsatzbereitschaft

Ihr Wohnort liegt idealerweise im angegebenen Gebiet

Für diese Position bieten wir Ihnen eine entsprechende Einschulung abgestimmt auf Ihren Erfahrungswert, attraktive Einkommensmöglichkeiten sowie die Vorteile und Sicherheit eines traditionsreichen Familienunternehmens. Ihr tatsächliches Gehalt richtet sich nach ihrer beruflichen Erfahrung und Qualifikation.

Wenn Sie an einer Karriere in einem innovativen und erfolgreichen Unternehmen interessiert sind, richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Starttermin - bevorzugt per E-Mail - bitte an: bewerbung @ froeling.com

Interesse geweckt?