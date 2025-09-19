Fröling: SCHICHTSPEICHER / SOLARSCHICHTSPEICHER
Mit den Schichtspeichern und Solarschichtspeichern bietet Fröling ein Wärmemanagementkonzept, das insbesondere durch optimale Energieeinbringung bzw. Energieentnahme überzeugt. Mit dem Fröling Solarschichtspeicher realisieren Sie zusätzlich eine einfache Einbindung von Solarenergie.
Besondere Merkmale:
- Fühlerleiste für flexible Positionierung der Fühler
- Bis zu 20% mehr Energieausbeute durch hochwertige Isolierung (Neopor und Vlies)
- Mit Wärmeerzeugern verschiedenster Art optimal kombinierbar
- Hohe Energieausbeute durch exakte Temperaturschichtung im Speicher
- Kommunizierende Speichererweiterung möglich
- Geringe Betriebskosten
- Einfache Solareinbindung (bei Solarschichtspeicher)