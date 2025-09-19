19.09.2025  Pressemeldung Alle News von Fröling

Fröling: SCHICHTSPEICHER / SOLARSCHICHTSPEICHER

Die Raffinesse steckt im Detail!

Mit den Schichtspeichern und Solar­schichtspeichern bietet Fröling ein Wärmemanagementkonzept, das insbesondere durch optimale Energieeinbringung bzw. Energieentnah­me überzeugt. Mit dem Fröling Solarschichtspeicher realisieren Sie zu­sätzlich eine einfache Einbindung von Solarenergie.

Besondere Merkmale:

  • Fühlerleiste für flexible Positionierung der Fühler
  • Bis zu 20% mehr Energieausbeute durch hochwertige Isolierung (Neopor und Vlies)
  • Mit Wärmeerzeugern verschiedenster Art optimal kombinierbar
  • Hohe Energieausbeute durch exakte Temperaturschichtung im Speicher
  • Kommunizierende Speichererweiterung möglich
  • Geringe Betriebskosten
  • Einfache Solareinbindung (bei Solarschichtspeicher)
