Mit den Schichtspeichern und Solar­schichtspeichern bietet Fröling ein Wärmemanagementkonzept, das insbesondere durch optimale Energieeinbringung bzw. Energieentnah­me überzeugt. Mit dem Fröling Solarschichtspeicher realisieren Sie zu­sätzlich eine einfache Einbindung von Solarenergie.

Besondere Merkmale: