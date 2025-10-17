Fröling: SCHEITHOLZKESSEL S4 TURBO
Befüllen, anzünden, Türe schließen, heizen. Der S4 Turbo von Fröling bietet mit dem großen Füllraum und der neuen Anheizautomatik ein einzigartiges Komfort-Paket! Das drehzahlgeregelte und leise Saugzuggebläse sorgt für eine hochwertige Verbrennung, die Spezial-Schwelgasabsaugung vermeidet auch beim Nach legen jeglichen Rauchgasaustritt und durch das serienmäßige WOS wird ein vorbildlicher Wirkungsgrad erreicht.
Besondere Merkmale:
- Komfortable Bedienung mittels 7“ Farb-Touch-Display
- Großer Füllraum für Halbmeter-Scheite
- Serienmäßige WOS-Technik
- Drehzahlgeregeltes, leises Saugzuggebläse
- Einzigartige Anheizautomatik und Spezial-Schwelgasabsaugung
- Optional mit automatischer Zündung erhältlich