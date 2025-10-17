17.10.2025  Pressemeldung Alle News von Fröling

Fröling: SCHEITHOLZKESSEL S4 TURBO

22 - 60 kW

Befüllen, anzünden, Türe schließen, heizen. Der S4 Turbo von Fröling bietet mit dem großen Füllraum und der neuen Anheizautomatik ein einzigarti­ges Komfort-Paket! Das drehzahlgeregelte und leise Saugzuggebläse sorgt für eine hochwertige Verbrennung, die Spezial-Schwelgasabsaugung ver­meidet auch beim Nach legen jeglichen Rauchgasaustritt und durch das serienmäßige WOS wird ein vorbildlicher Wirkungsgrad erreicht.

Besondere Merkmale:

  • Komfortable Bedienung mittels 7“ Farb-Touch-Display
  • Großer Füllraum für Halbmeter-Scheite
  • Serienmäßige WOS-Technik
  • Drehzahlgeregeltes, leises Saugzuggebläse
  • Einzigartige Anheizautomatik und Spezial-Schwelgasabsaugung
  • Optional mit automatischer Zündung erhältlich
Fröling Standort München
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon:  089 - 927926-0
www.froeling.com
Anzeigen
Armstrong Fluid Technology GmbH
Stiebel Eltron GmbH & Co.  KG
ReSus Consult GmbH
Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH
GIACOMINI GmbH

DESTATIS:

16.10.2025

6,3 % der Bevölkerung konnten 2024 aus Geldmangel ihre Wohnung nicht angemessen warm halten
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

13.10.2025

Großhandelspreise im September 2025: +1,2 % gegenüber September 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

13.10.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im September 2025: +10,4 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung