Befüllen, anzünden, Türe schließen, heizen. Der S4 Turbo von Fröling bietet mit dem großen Füllraum und der neuen Anheizautomatik ein einzigarti­ges Komfort-Paket! Das drehzahlgeregelte und leise Saugzuggebläse sorgt für eine hochwertige Verbrennung, die Spezial-Schwelgasabsaugung ver­meidet auch beim Nach legen jeglichen Rauchgasaustritt und durch das serienmäßige WOS wird ein vorbildlicher Wirkungsgrad erreicht.

Besondere Merkmale: