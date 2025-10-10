10.10.2025  Pressemeldung Alle News von Fröling

Fröling: SCHEITHOLZKESSEL S1 TURBO

optional mit Pelletseinheit 15 - 20 kW

Der S1 Turbo von Fröling (15, 20 kW) vereint alle Merkmale einer modernen Biomassefeuerung. Das drehzahlgeregelte Saugzuggebläse sorgt für eine konstant hochwertige Verbrennung und die Schwelgasabsaugung vermeidet auch beim Nachlegen jeglichen Rauchgasaustritt. Hohe Wirkungsgrade und lange Nachlegeintervalle - niedrige Emissionen und der geringe Stromver­brauch zeichnen den neuen S1 Turbo aus.

Besondere Merkmale:

  • Komfortable Bedienung mittels 7“ Farb-Touch-Display
  • Großer Füllraum für Halbmeter-Scheite
  • Einfaches Anheizen
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Einfache Reinigung
  • Kein Rauchgasaustritt beim Nachlegen
Fröling Standort München
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon:  089 - 927926-0
www.froeling.com
Anzeigen
Grünbeck AG
TECO Srl
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Pam Building • Fornatis Deutschland GmbH

DESTATIS:

08.10.2025

Produktion im August 2025: -4,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

09.10.2025

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im September 2025: +0,5 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Einzelhandelsumsatz im August 2025 real um 0,2 % niedriger als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung