Der oberösterreichische Biomassespezialist Fröling setzt auf der Energiesparmesse Wels ein starkes Zeichen für die Zukunft der nachhaltigen Wärmeversorgung.

In Halle 20, Stand C40 erwartet Besucher eine komplett neue Heizkesselgeneration – von innovativen Pellet‑ und Scheitholzkesseln über Kombisysteme bis hin zu intelligenten Hydrauliklösungen und der neuen Regelung Lambdatronic 5000.

Im Mittelpunkt steht der neue P5 Pellet, der höchste Effizienz mit kompakter Bauweise verbindet. Ein integrierbarer E‑Partikelabscheider, vollautomatische Reinigung und das neue 7" Touch‑Display sorgen für emissionsarmen, komfortablen Betrieb.

Mit den Kombikesseln S2 Dual compact und S5 Dual präsentiert Fröling flexible Lösungen für Scheitholz und Pellets. Zwei getrennte Brennkammern, automatische Umschaltung und modernste Regelungstechnik garantieren maximale Effizienz und Bedienkomfort.

Die neuen Scheitholzkessel S2 Turbo und S5 Turbo überzeugen mit optionaler automatischer Zündung, Schwelgasabsaugung und der Möglichkeit zur Erweiterung zum Kombikessel.

Ein weiteres Highlight ist die Lambdatronic 5000: ein intuitives Regelungssystem mit kapazitivem 7" Glas‑Touch‑Display, individueller Startbildschirmgestaltung, Smart‑Home‑Anbindung und umfassendem Anlagenmanagement.

Mit den neuen Hydraulikstationen bietet Fröling zudem Plug‑and‑Play‑Lösungen für Warmwasser, Heizkreise, Solar und Systemtrennung – kompakt, effizient und perfekt abgestimmt.

Abgerundet wird das Programm durch den robusten Hackgutkessel TMe 550 sowie die komfortable Fröling App zur Fernsteuerung aller Anlagen.

Entdecken Sie die Neuheiten live und besuchen Sie Fröling auf der Energiesparmesse – Halle 20, Stand C40.