Mit einem neuen Kessel lässt Fröling aufhorchen: Der neu entwickelte Pelletkessel PE1e Pellet ist als Heizwert- oder Brennwertkessel erhältlich und kann mit einem optionalen elektrostatischen Partikelabscheider ausgestattet werden, welcher die Staubemissionen auf ein Minimum reduziert.

Mit der integrierten Rücklaufanhebung wird der Kessel immer in einem optimalen Temperaturbereich betrieben und somit der Wirkungsgrad erhöht.

Mit der serienmäßig verbauten Hydraulikpumpe kann ein Puffer­Speicher versorgt werden.

Besondere Merkmale: