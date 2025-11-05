05.11.2025  Pressemeldung Alle News von Fröling

Fröling: PELLETSKESSEL PE1e Pellet

45 - 60 kW

Mit einem neuen Kessel lässt Fröling aufhorchen: Der neu entwickelte Pelletkessel PE1e Pellet ist als Heizwert- oder Brennwertkessel erhältlich und kann mit einem optionalen elektrostatischen Partikelabscheider ausgestattet werden, welcher die Staubemissionen auf ein Minimum reduziert.

Mit der integrierten Rücklaufanhebung wird der Kessel immer in einem optimalen Temperaturbereich betrieben und somit der Wirkungsgrad erhöht.
Mit der serienmäßig verbauten Hydraulikpumpe kann ein Puffer­Speicher versorgt werden.

Besondere Merkmale:

  • Hochwertiger Wärmetauscher aus Edelstahl
  • Weniger Brennstoffkosten
  • Filterung des Rauchgases
  • Reduzierte Emissionen
  • Automatische Reinigung
  • 7“ Touch-Display mit LED-Statusanzeige
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon:  089 - 927926-0
www.froeling.com
