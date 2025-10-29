Fröling: PELLETSKESSEL PE1 PELLET
Mit einer Grundfläche von nur ca 0,38 m2 setzt der Pelletskessel PE1 Pellet neue Maßstäbe. Leiser Betrieb und hoher Komfort - niedrige Emissionen und der äußerst geringe Stromverbrauch zeichnen den neuen PE1 Pellet aus. Dank der hohen Energieeffizienz eignet sich der PE1 Pellet besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser.
Brennwert für Pelletkessel PE1 Pellet!
In den Leistungsgrößen 15 - 20 kW ist der Fröling Pelletkessel PE1 auch mit innovativer Brennwerttechnik erhältlich. Wertvolle Energie aus der Abgasluft, welche bisher durch den Kamin ungenutzt entweichen konnte, wird durch ein neues Brennwertgerät ausgeschöpft und dem Heizsystem zugeführt.
Besondere Merkmale:
- Einfache Bedienung mittels 7“ Farb-Touch-Display
- Regelung Lambdatronic P 3200
- Drehzahlgeregeltes, leises Saugzuggebläse
- WOS-Technik für maximale Wirkungsgrade
- Stromsparender Antrieb für doppeltes Sicherheitssystem