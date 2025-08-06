Mit einer Grundfläche von nur ca 0,38 m2 setzt der Pelletskessel PE1 Pellet neue Maßstäbe. Leiser Betrieb und hoher Komfort - niedrige Emissionen und der äußerst geringe Stromverbrauch zeichnen den neuen PE1 Pellet aus. Dank der hohen Energieeffizienz eignet sich der PE1 Pellet besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser.

Brennwert für Pelletkessel PE1 Pellet!

In den Leistungsgrößen 15 - 20 kW ist der Fröling Pelletkessel PE1 auch mit innovativer Brennwerttechnik erhältlich. Wertvolle Energie aus der Abgas­luft, welche bisher durch den Kamin ungenutzt entweichen konnte, wird durch ein neues Brennwertgerät ausgeschöpft und dem Heizsystem zugeführt.

Besondere Merkmale: