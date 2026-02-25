Fröling: PELLETSKESSEL P4 PELLET
Leistungsbereich 80 - 105 kW. Mit der vollautomatischen Funktionsweise, bietet der Fröling P4 Pellet perfekten Komfort.
Das intelligente Regelungsmanagement Lambdatronic P 3200 übernimmt sämtliche Kontroll-funktionen und sorgt für eine optimale Verbrennung.
Besondere Merkmale:
- Einfache Bedienung mittels 7“ Farb-Touch-Display
- Geringer Reinigungsaufwand
- Drehzahlgeregeltes, leises Saugzuggebläse und Lambdaregel
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon: 089 - 927926-0