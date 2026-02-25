25.02.2026  Pressemeldung Alle News von Fröling

Fröling: PELLETSKESSEL P4 PELLET

Leistungsbereich 80 - 105 kW. Mit der vollautomatischen Funktionsweise, bietet der Fröling P4 Pellet perfekten Komfort.

Das intelligente Regelungsmanagement Lambdatronic P 3200 übernimmt sämtliche Kontroll-funktionen und sorgt für eine optimale Verbrennung.

Besondere Merkmale:

  • Einfache Bedienung mittels 7“ Farb-Touch-Display
  • Geringer Reinigungsaufwand
  • Drehzahlgeregeltes, leises Saugzuggebläse und Lambdaregel
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon:  089 - 927926-0
www.froeling.com
