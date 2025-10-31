31.10.2025  Pressemeldung Alle News von Fröling

Fröling: PELLETS-BRENNWERTKESSEL PE1c PELLET

16 - 22 kW

Das Platzwunder PE1c Pellet sorgt auf nur 0,6 m2 Stellfläche für noch höhere Wirkungsgrade und einen sparsamen und äußerst leisen Betrieb. Darüber hinaus punktet der neue Pelletkessel mit hohem Komfort und niedrigen Emissionen. Durch intelligente Details und den Einsatz von äußersten effizienten Antrieben und Komponenten zählt der Stromverbrauch zu den niedrigsten am Markt. Der Kessel kann an zwei Seiten an die Wand gestellt werden und bietet somit noch mehr Flexibilität im Heizraum.

Weltweit einzigartig ist außerdem, die Kombination der Brennwerttechnik mit einem integrierbarem Partikelabscheider (Elektrofilter) - alles kompakt im Heizkessel verbaut.

Besondere Merkmale:

  • Einfache Bedienung mittels 7“ Farb-Touch-Display
  • Integrierte Brennwerttechnik
  • Edelstahl-Brennwertwärmetauscher mit automatischer Reinigung (Spülung)
  • Optional integrierbarer Partikelabscheider (Elektrofilter)
  • Platzwunder mit modernster Technologie
Fröling Standort München
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon:  089 - 927926-0
www.froeling.com
