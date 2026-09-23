Der neue Hackgutkessel TMe 550 wurde speziell für die automatische Verfeuerung von Holzhackschnitzeln und Holzpellets entwickelt wurde. Der TMe 550 eignet sich im Einsatz bis zu 8 bar Betriebsdruck und besticht durch seine robuste Bauweise, vollautomatische Funktionalität und einfache Wartung. Die werksseitige Vormontage (inklusive elektrischer Vorverkabelung) ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.

Der TMe 550 verfügt über eine hochmoderne Hochtemperatur-Brennkammer, die selbst bei minderwertigem Brennmaterial eine optimale Verfeuerung ermöglicht. Die Brennkammer ist mit hochtemperaturbeständigem Siliziumkarbid ausgekleidet, was eine bemerkenswerte Temperatur- und Verschleißbeständigkeit gewährleistet. Eine effiziente Nachverbrennungszone und eine automatische Zündung sorgen für eine zuverlässige und effiziente Verbrennung.

Der bewegte Vorschubrost verhindert Schlackebildung und sorgt gemeinsam mit einer Abgastemperaturhochhaltung für ein perfektes Teillastverhalten. Die Asche wird automatisch über eine groß dimensionierte Ascheschnecke in die Aschebox oder eine Asche-Tonne transportiert, was den Wartungsaufwand minimiert. Ein drehzahlgeregeltes Saugzuggebläse und eine voll geregelte Abgasrezirkulation optimieren das Verbrennungsergebnis.

Optional kann der TMe 550 mit einer kompakten Elektrofilter-Multizyklon-Einheit ausgestattet werden, die niedrigste Emissionswerte garantiert. Der durch CFD-Simulation optimierte Wärmetauscher sorgt für höchste Effizienz.

Mit einem Leistungsbereich von 150 bis 550 kW ist derTMe 550 die ideale Lösung für alle, die aufder Suche nach einem effizienten, robusten und wartungsfreundlichen Hackgutkessel sind.