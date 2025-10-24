24.10.2025  Pressemeldung Alle News von Fröling

Fröling: KOMBIKESSEL SP DUAL COMPACT

15 - 20 kW

Der Scheitholz- und Pelletskessl SP Dual compact kombiniert zwei perfekte Systeme - in zwei getrennten Brennräumen erfüllt er alle Anforderungen an die Brennstoffe Scheitholz und Pellets. Hohe Wirkungsgrade und hoher Komfort - niedrige Emissionen und Energiekosten zeichnen den SP Dual compact aus.

Darüber hinaus hat der SP Dual compact nur einen Wärmetauscher, eine Rücklaufanhebung, eine Steuerung und ein Abgasrohr, welche für beide Betriebsarten verwendet werden.

Für all jene, die im Moment nur Scheitholz verfeuern wollen, bietet Fröling die flexible Lösung für die Zukunft: Beim S1 Turbo F mit Pelletsflansch kann die Pelletseinheit später jederzeit nachgerüstet werden.

Besondere Merkmale:

  • Komfortable Bedienung mittels 7“ Farb-Touch-Display
  • Automatischer Wechsel der Brennstoffe Scheitholz und Pellets
  • Vollautomatischer Pelletsbrenner
Fröling Standort München
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon:  089 - 927926-0
www.froeling.com
