Fröling zählt zu den führenden Herstellern moderner Holzheizsysteme. Dies wurde nun beim PlusXAward, dem größten Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle, erneut unter Beweis gestellt. Fröling erhielt zum wiederholten Male die Auszeichnung „Innovativste Marke 2024“ in der Produktgruppe Heizung und unterstreicht so seine Innovationskraft und seine Rolle als Pionier der Branche.

Komfortable Holzheiztechnik für jeden Bedarf

Fröling setzte bei seinen Heizsystemen von Anfang an auf effiziente Technik und komfortablen Betrieb. Die Scheitholzkessel-Serie vereint effiziente Betriebsweise und komfortable Bedienung. Anheizautomatik, Wirkungsgrade, Lebensdauer und Bedienerfreundlichkeit sorgen für ein noch nie da gewesenes Gesamtpaket, mit dem Fröling weltweit enorme Stückzahlen absetzt. Die Kombikessel SP-DUAL bzw. SP Dual compact kombinieren auf perfekte Weise modernste Scheitholztechnik mit dem Komfort einer Pelletsanlage.

Mit den vollautomatischen und komfortablen Pelletskessel P4 Pellet und PE1 Pellet und dem Brennwert-Pelletkessel PE1c Pellet bietet Fröling die TOP-Produkte für den Pelletheizer. Sie bieten bei geringstem Platzbedarf höchsten Komfort und starten nach dem Motto auspacken, anschließen, heizen. Egal ob im Sanierungsbereich oder im Neubau, Pelletheizungen sind immer die optimale Wahl und vielfältig einsetzbar.

Im Bereich der Hackgutfeuerung bietet Fröling mit dem Hackgutkessel T4e, dem Turbomat und dem Lambdamat vollautomatische Systeme für Anlagen von 20 kW bis hin zu 1.500 kW. Die Einsatzbereiche reichen vom Landwirt über kommunale Bauten, Gastronomie und Hotels bis hin zur holzverarbeitenden Industrie.

Kundenbetreuung von der Planung bis zum Service

Auf besondere Wertschätzung stößt bei Heizungsbauern, Baumeistern, Planern, Architekten und Ingenieuren das breit gefächerte Dienstleistungsangebot von Fröling. Ob Beratung, Planung, Umsetzung oder Service: Fröling unterstützt in jeder Hinsicht. Experten aus aller Welt nehmen an Schulungen in den Akademie-Niederlassungen teil. Zudem kann Fröling auf ein enorm dichtes Kundendienstnetz verweisen.