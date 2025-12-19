Fröling: HYGIENE-SCHICHTSPEICHER H2 / HYGIENE-SOLARSCHICHT-SPEICHER H3
Durch die hohe Effizienz der Wärmetauscherfläche liefern diese Speicher im Durchflussprinzip jederzeit ausreichend warmes Frischwasser mit außergewöhnlicher Qualität. Garantiert legionellenfrei! Beim Hygiene-Solarschichtspeicher H3 ist zusätzlich eine Einbindung von Solarenergie möglich. Zwei Hochleistungs-Solarregister garantieren eine effiziente Solareinbindung.
Besondere Merkmale:
- Fühlerleiste für flexible Positionierung der Fühler
- Bis zu 20% mehr Energieausbeute durch hochwertige Isolierung (Neopor und Vlies)
- Exakte Temperaturschichtung für hohe Energieausbeute und geringe Betriebskosten
- Hygienische Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip
- Optimierte Temperaturschichtung und hohe Leistungsfähigkeit
- Kommunizierende Speichererweiterung bei engen Platzverhältnissen
- Effiziente Solareinbindung über zwei Hochleistungs-Solarregister (bei Hygiene-Solar schichtspeicher H3)