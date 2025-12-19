19.12.2025  Pressemeldung Alle News von Fröling

Fröling: HYGIENE-SCHICHTSPEICHER H2 / HYGIENE-SOLARSCHICHT-SPEICHER H3

Beim Fröling H2 und H3 erhalten Sie Schichtspeicher und Warmwasserspei­cher in einem Produkt.

Durch die hohe Effizienz der Wärmetauscherfläche liefern diese Speicher im Durchflussprinzip jederzeit ausreichend warmes Frischwasser mit außergewöhnlicher Qualität. Garantiert legionellenfrei! Beim Hygiene-Solarschichtspeicher H3 ist zusätzlich eine Einbindung von Solarenergie möglich. Zwei Hochleistungs-Solarregister garantieren eine ef­fiziente Solareinbindung.

Besondere Merkmale:

  • Fühlerleiste für flexible Positionierung der Fühler
  • Bis zu 20% mehr Energieausbeute durch hochwertige Isolierung (Neopor und Vlies)
  • Exakte Temperaturschichtung für hohe Energieausbeute und geringe Betriebskosten
  • Hygienische Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip
  • Optimierte Temperaturschichtung und hohe Leistungsfähigkeit
  • Kommunizierende Speichererweiterung bei engen Platzverhältnissen
  • Effiziente Solareinbindung über zwei Hochleistungs-Solarregister (bei Hygiene-Solar schichtspeicher H3)
Fröling Standort München
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon:  089 - 927926-0
www.froeling.com
Anzeigen
NORDWEST Handel AG
VASCO Group GmbH
LIXIL EMENA
SOREL® GmbH Mikroelektronik
swisspor-Deutschland

DESTATIS:

12.12.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im November 2025: +5,7 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

12.12.2025

Inflationsrate im November 2025 bei +2,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.12.2025

Großhandelspreise im November 2025: +1,5 % gegenüber November 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung