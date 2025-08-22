22.08.2025  Pressemeldung Alle News von Fröling

Fröling: HACKGUTKESSEL T4e

20 - 350 kW

Komfortabel, kompakt, sparsam und sicher: Der T4e aus dem Hause Fröling lässt keine Wünsche offen. Mit seiner intelligenten Vollautomatik kann dieser Kessel sowohl Hackgut aber auch Pellets effizient verfeuern.
MitderSiliziumkarbid-BrennkammererzieltderT4ehoheWirkungsgrade (bis zu 94 %) bei geringsten Emissionen. Der durchdachte Einsatz von stromsparenden Antrieben sorgt für einen extrem niedrigen Stromverbrauch.
Dank der modularen Bauweise und der kompakten Abmessungen ist der Fröling T4e besonders einfach einzubringen und zu installieren. Bereits im Auslieferungszustand ist der gesamte Kessel fertig zusammengebaut, elektrisch verkabelt und getestet.
Bei der Entwicklung des T4e wurde größtes Augenmerk auf Energieeffizienz, Langlebigkeit und Stabilität gelegt. Dies wird auch durch die Auszeichnung des Kessels mit dem österreichischen
Umweltzeichen eindrucksvoll bestätigt. Der T4e verbraucht im Betrieb sehr wenig Strom und hält somit die Betriebskosten gering.

Besondere Merkmale:

  • Einfache Bedienung mittels 7“ Farb-Touch-Display
  • Geringste Emissionswerte
  • Volumenoptimierte Zellradschleuse (0 200 mm)
  • Extrem niedriger Stromverbrauch (Stirnradgetriebe, Siliziumkarbid-Brennkammer)
Fröling Standort München
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon:  089 - 927926-0
www.froeling.com
