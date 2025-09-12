Fröling: HACKGUT-AUSTRAGSYSTEME
Fröling kann auf langjährige Erfahrung im Bereich der Austrag- und Fördersysteme zurückblicken. Ob bei kleineren oder bei größeren Anlagen: Wir liefern robuste System auf höchstem Stand für jeden Bedarfsfall. Die Fröling Austragungssysteme gewährleisten einen geräuscharmen und effektiven Betrieb und zeichnen sich durch einfache Montage und hohe Flexibilität aus.
- Federblattrührwerk
- Gelenksarmaustragung
- Schrägschneckenaustragung
- Schubstangenaustragung
- Bunkerbefüllschnecke BFS
- Bunkerbefüllsystem BFSV
- Bunkerbefüllsystem BFSU
- Bunkereinblassystem BESH
