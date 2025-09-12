12.09.2025  Pressemeldung Alle News von Fröling

Fröling: HACKGUT-AUSTRAGSYSTEME

Fröling kann auf langjährige Erfahrung im Bereich der Austrag- und Fördersysteme zurückblicken. Ob bei kleineren oder bei größeren Anlagen: Wir liefern robuste System auf höchstem Stand für jeden Bedarfsfall. Die Fröling Austragungssysteme gewährleisten einen geräuscharmen und effektiven Betrieb und zeichnen sich durch einfache Montage und hohe Flexibilität aus.

  • Federblattrührwerk
  • Gelenksarmaustragung
  • Schrägschneckenaustragung
  • Schubstangenaustragung
  • Bunkerbefüllschnecke BFS
  • Bunkerbefüllsystem BFSV
  • Bunkerbefüllsystem BFSU
  • Bunkereinblassystem BESH

Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon:  089 - 927926-0
www.froeling.com
