05.09.2025

Heizcontainer gewährleisten durch die Auslagerung des Heiz- und Lagerraums eine Platzersparnis. Insbesondere in der Sanierung eines Gebäudes erleichtert bzw. ermöglicht dies die Installation einer Biomasseheizung. Die Fröling Energiebox in den Ausführungen Modul bzw. Individual ist die ideale Containerlösung für Heizen mit Hackschnitzel, Pellets und Späne.

Besondere Merkmale:

  • Auslagerung des Heiz- und Lagerraums
  • Perfekt abgestimmte Komponenten
  • Montagefertig
  • Klar definierte Installationsschritte
  • Flexible Komplettlösungen
  • Intelligente Systembauweise
Fröling Standort München
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon:  089 - 927926-0
www.froeling.com
