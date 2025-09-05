Heizcontainer gewährleisten durch die Auslagerung des Heiz- und Lagerraums eine Platzersparnis. Insbesondere in der Sanierung eines Gebäudes erleichtert bzw. ermöglicht dies die Installation einer Biomasseheizung. Die Fröling Energiebox in den Ausführungen Modul bzw. Individual ist die ideale Containerlösung für Heizen mit Hackschnitzel, Pellets und Späne.

Besondere Merkmale: