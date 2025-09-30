DEBE Flow: Frischwasserstation LOVATO T-FAST iE PRO/PRO PLUS: kompakt und effizient!

Die LOVATO T-FAST iE PRO und Pro PLUS Frischwasserstation aus rostfreiem Stahl. Die Linie für die sofortige Warmwasserbereitung ist die kompakteste auf dem Markt. Die verfügbaren Größen reichen von 20 bis 60 Liter pro Minute Warmwasserbereitung.