DEBE Flow: Frischwasserstation LOVATO T-FAST iE PRO/PRO PLUS: kompakt und effizient!
Die VORTEILE:
- Kompaktes Modul 390x590x220 mm.
- Nominale Frischwasserproduktion 20-30-40-60 l/min.
- Edelstahlrohre.
- Hohe Erträge dank dem überdimensionierten gelöteten Edelstahlplatten-Wärmetauscher.
- Maximale Reduzierung der Wasserstagnation und damit Verringerung des Legionellenrisikos.
- Möglichkeit der Installation einer sanitären Umwälzpumpe.
- Schnelle Installation und einfache Wartung.
- Kompatibel mit jedem Wärmeerzeuger.
- Komplett mit 40 g/l schwarzer EPP-Thermoisolierung.
